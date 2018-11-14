世界互联网大会:和信康首推智能家庭管理设备

在浙江乌镇召开的互联网大会“互联网之光博览会”中，和信康总裁胡蓉女士在“互联网新产品新技术发布会”上首次推出“家庭健康检测和管理一体设备 — “智能家庭医生”。本次发布会围绕着最适合中国人的“智能家庭医生”的主题，以大健康产业发展趋势为导向，以“中医舌象AI分析结合西医指标检测”为技术创新，以随时可微信关注其他家庭成员的健康异常为模式创新。

健康管理产业在我国尚处于成长初期，存在技术基础薄弱，个性化服务不足，高新技术缺乏的现象。同时，人们对健康管理存在一定的误区：有人认为健康管理是为经济富裕者提供的更高层次的医疗保健项目。其次对健康管理对象的认识误区：有些人认为健康管理局限于在医疗机构中已患病、需要特殊照顾的群体。第三，对健康管理作用的认识误区：有些人把健康管理等同于体检，等同于市场上到处可见的保健品，认为与疾病防治并无必然联系。

实际上，健康管理与我们每个人都息息相关。个人可以通过每天十分钟的健康管理，准确了解自己的健康状况和潜在隐患，积极主动了解并参与自身的健康管理，咨询专业医生，改善健康状态，减少大病发病率、促进人群健康水平的提高。相对于介入治疗，健康管理更看重“防患于未然”，并根据不同的人群特点各异，健康风险不同，确定其健康管理的不同重点。各种疾病的发生都是有其一定原因与规律的，有先天遗传因素决定，也有后天的行为和生活方式影响。

和信康立足“治未病”理念，倡导大家自主管理健康，赋能每个用户成为自己健康的第一责任人，掌握自身的状况、自主学习健康知识、预防突发疾病，增强身体自愈能力，从而提升健康保障能力，降低健康成本。

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