微信支付再推新服务！对标芝麻信用分

目前移动支付已经成为我们日常生活中必不可少的一部分了，现在我们能够运用最多的移动支付方式无外乎支付宝以及微信支付了。相比于微信支付而言，支付宝的功能似乎要更多，而这些就表现在芝麻信用分上，用户们可以运用这一整套信用系统去做更多的事。





不过，微信方面也不甘示弱，在今年的1月份，他们自己的信用系统也正式公测了。在这套信用系统中，用户们能够享受的服务也是颇为丰厚，像免押金租房、租车、使用共享单车、分期还信用卡以及微粒贷借钱等等。那么，从这些我们就能够看出，微信支付已经开始向着更为全面的方向发展了。

现在，微信支付又有一项新服务出现了，那就是微信支付分。这项服务目前正在灰度测试中，而在一些地区在使用一些功能的时候就已经可以开通微信支付分，并且在分值达到了一定程度后就可以享受免押金的福利了。

当然，对于这次的微信支付分，官方也有所介绍，他们指出微信支付分是由用户的身份特质、守约历史遗迹支付行为三个维度评估得出的。

值得一提的是，现在微信支付分还是处在试运营的阶段，所以它现在没有独立的入口，而是依附在某些消费的场景。所以，这项服务正式上线相信还将会需要一段时间，接下来我们还是耐心等待吧！

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