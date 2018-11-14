Apple ID被锁定？苹果方面暂时无回应

今天上午，一则关于Apple ID的消息被传出，一些苹果的用户反应不知何种原因自己的Apple ID被锁定了，而这个问题让这些用户感到十分困惑。具体来说就是在过去几乎一天的时间内，因为安全问题，在推特和Reddit上用户们就反应了这个现象。





Apple ID对于苹果产品用户们的重要性不言而喻，只需要一个Apple ID就能够在任意一款苹果产品中登录，而且它们还会因此做到互通。而如果Apple ID被锁定了，那对于苹果用户来说，像苹果的服务、App Store、Apple Music等软件都将无法使用。

对于这一问题的出现，苹果官方暂时还没有给出回应，所以如果要等待官方解决或许还需要等待一段时间。不过这并不能代表没有别的办法。目前在推特上，已经有用户表示如果遇到这种情况，就必须要重置密码才能够找到自己的账户，所以如果真的有遇到这种的用户，尝试一下这种方法也是可以的。当然，对于这问题，有消息称也有可能是黑客所致，无论怎样，我们还是一起等待着苹果官方所给出的解决办法吧！

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