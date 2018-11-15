早报：传中兴已完成5G呼叫上网 明年推5G手机

【科技早餐】

传中兴已完成5G呼叫上网：明年推出5G手机

近日，有中兴内部人士在社交媒体上称，中兴通讯已经在实验室完成了第一个5G呼叫，接通了5G上网，并完成了5G微信收发，还进行了屏占比达到190％的5G手机折叠。据了解，中兴的5G解决方案涵盖了基础专利、标准、通信机房和基站（信号发出方）、芯片(包括迅龙1020)、智慧终端（信号接收方）、云、服务等。

Zol点评：5G服务箭在弦上，中兴这一次出击，或许可以把之前的课补回来。



传中兴已完成5G呼叫上网：明年推出5G手机（图片来自于www.tech.qq.com）

【行业热闻】

●戴威召开公司全员大会：ofo不会倒闭

昨天下午，ofo创始人兼CEO戴威在公司前台大厅对所有员工表示，ofo不会倒闭，其他都有可能。ofo拿到了新投资？还是会被收购？戴威没有给出具体答案。对于被曝出已有大型券商中介机构入场做ofo破产重组的消息，戴威也予以否认，称由于供应商债转股，目前资金情况正在好转，但依然很困难。

●宝宝树IPO融资规模缩水：从10亿美元降至2.8亿美元

路透社今日援引两位知情人士的消息称，由阿里巴巴资助的中国大型育儿网站社区宝宝树今日大幅削减了IPO融资规模。知情人士表示，宝宝树计划以每股6.80美元至8.80美元的价格出售约2.5亿股股票，约占其扩大后股本的15%。这意味着宝宝树将通过此次IPO融资约2.81亿美元，远低于之前预期的约8亿美元至10亿美元。

●福特与沃尔玛合作 开展自动驾驶汽车送包裹试验

据外媒报道，福特将与沃尔玛和快递公司Postmates合作，测试利用自动驾驶汽车为用户送食品和宠物食品等货物的服务。根据福特当地时间星期三公布的消息，这一试验性项目将在迈阿密戴德县进行。福特已经在该县与Postmates等合作，对自动驾驶汽车业务进行试验。

●工信部下发通知：20年突破自动驾驶智能芯片技术

近日，工信部办公厅印发《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》的通知，到2020年，突破自动驾驶智能芯片、车辆智能算法、自动驾驶、车载通信等关键技术，实现智能网联汽车达到有条件自动驾驶等级水平。

●高科技企业或明年Q1登陆科创板：首批20家

本周一的时候，上海证券交易所召集国内主要券商投行业务负责人就科创板举行专题研讨会。会上透露的信息显示，科创板会以较快速度推进，预计本月底下月初将会推出设立科创板的征求意见稿，最快明年一季度首批企业可在科创板挂牌。

●淘票票启动用户市场扩增计划：至少投入10亿元

昨天下午，阿里影业旗下淘票票宣布启动“用户和市场扩增计划”，将投入不少于10亿元，协同手机淘宝、支付宝等电商生态，为电影市场创造增量。未来，他们将通过手机淘宝入口、联动支付宝+手淘消费场景、盘活本地生活+新零售资源等途径，为影院带来增量用户，扩增用户规模和市场份额。