陈一舟终于做出了这个艰难的决定：卖掉社交业务。

就在今年8月份的时候，陈一舟在人人网上发布了一篇名为《13年后重新登陆人人网，你会看到你青春的截止日期》的日志。日志中陈一舟就曾经表态，希望就人人网的未来听取核心老用户的意见，今后也将会交给合作伙伴来做。



多牛驮走了社交 陈一舟解脱了（图片来自于www.sohu.com）

大多数人没有想到的是，原本被很多人认为是陈一舟献给人人网情书的这篇日志，最终成为了他和社交业务的分手信。今天人人公司对外宣布，旗下全资子公司北京千橡网景科技发展有限公司已同意将人人网的社交业务以2000万美元现金的价格出售给北京多牛互动传媒股份有限公司。

人人网方面的公告中写的也比较清楚，人人公司未来将会把更多的精力放在国内的二手车业务以及海外的Trucker Path业务和软件即服务（SaaS）业务。显然，切割社交业务也是在他们反复斟酌之后做出的无奈选择。

今年9月份的时候，人人公司发布了截至2018年6月30日的二季度财报。财报中明确表示，公司在第二季度实现了扭亏为盈，实现盈利的关键则要归结于向关联公司出售资产获得1.808亿美元的一次性收益。同时，人人公司的市值相比他上市当天，缩水了98%。也就是说，如果没有资产出售，人人公司的盈利依旧是一个比较严峻的问题。



多牛驮走了社交 陈一舟解脱了（图片来自于www.zczj.com）

多牛传媒近几年动作频出，去年12月25日他们成功并购完美世界旗下的购星游传媒。不仅如此，多牛传媒还将大数据、云计算和人工智能等技术运用到内容行业之中，成为中国最顶尖的数字分发平台

媒体矩阵是多牛传媒一直以来对外宣传的经营模式。收购了星游传媒之后，多牛传媒的媒体矩阵覆盖游戏、动漫、电竞、科技等领域。人人网社交网络业务加入后，多牛传媒补足了社交和直播两块拼图，可以帮助旗下业务均衡发展。

在多牛传媒眼中，中国拥有3.5亿年轻人市场。这批用户具有较高的消费能力，同时也乐于创造内容。因此最近一年以来，打造一个适应年轻用户的媒体矩阵是多牛传媒的重要课题。



多牛驮走了社交 陈一舟解脱了（图片来自于www.sohu.com）

新增用户一直是人人网头疼的事情，这个问题在当下中国市场得到了进一步的放大。即便从校内改名为人人，但人人网主打的仍然是在校学生，尤其是大学生。中国的大学虽然一再扩招，但整体网民中本科及以上的用户占比仅为一成。

整个互联网行业在2016年时经历了一次大的洗牌，大多数公司开始追求所谓的“下沉到三四线城市”，并借此获得了大批的用户。多牛接手人人网社交业务之后，吸引更多的年轻人来使用是不可避免的。

更加困难的是，直播业务虽然一并交到了多牛的手中，但人人直播更类似于秀场直播性质，与多牛的设想并不相同。如果想要适应他们媒体矩阵，人人直播势必要转变运营策略，这对多牛来说无疑也是一个巨大的考验。



多牛驮走了社交 陈一舟解脱了（图片来自于www.ifeng.com）

陈一舟终于甩掉了社交的包袱，很多人评价他其实不会做社交，只是历史的进程把人人网推到了这样的位置上。从当下的结果来看，这样的评价似乎并不是妄言。不知道创办校内网的王兴看到人人网的今天会做何感想。起码比起人人网，饭否上的王兴更关心北京今天的天气。

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