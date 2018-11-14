谷歌Waymo:自动驾驶未来几十年还不会普及

【中关村在线新闻资讯】11月14日消息，Alphabet旗下Waymo CEO约翰·科拉菲克（John Krafcik）在谈及对于自动驾驶的前景时表示，“未来几十年内，自动驾驶技术还无法做到无处不在，无人驾驶汽车将一直存在限制”。显然，约翰·科拉菲克对于自动驾驶还是比较谨慎。



Waymo CEO约翰·科拉菲克（图片来自https://tech.sina.com.cn/it/2018-11-14/doc-ihnvukfe6173560.shtml）

科拉菲克表示，在未来许多年时间里，自动驾驶汽车都会需要司机的协助。他并不认为，未来某天，技术可以在全天候条件下运行，并且不需要某种程度的“用户交互”。

其实针对科拉菲克谨慎的态度，行业内的分析师也给出了自己的看法，首先是目前世界上对于自动驾驶的相关法规还不完善，同时业内也缺乏统一标准。这也在一定程度上限制了自动驾驶技术的发展和推广。

另外，自动驾驶不仅仅靠的是单个汽车的力量，还需要智能化的道路网络支持，而覆盖全球的智能化道路系统的建立，并不是某一家车企可以承担，也不是短时间内可以完成。

除了对于自动驾驶前景预测之外，科拉菲克还表示，他希望Wyamo能在未来几年内对货运和物流行业产生“实质性影响”。据悉本周有报道称，Waymo计划于12月推出新的商用自动驾驶汽车服务。

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