2000万美元+4000万股票 人人网就这样被卖了

【中关村在线新闻资讯】11月14日消息，人人公司今日发布公告称，其子公司北京千橡网景科技发展有限公司已同意将其所从事业务中的人人网社交平台业务相关资产以2000万美元的现金对价出售予北京多牛互动传媒股份有限公司。



人人网就这样被卖了（图片来自http://www.tuxi.com.cn/viewb-32390-323906722.html）

人人公司表示，随着本次交易的完成，人人公司将专注于境内的二手车业务和以在美国运营的Trucker Path业务和SaaS业务为代表的境外业务。人人公司仍计划保持其纽交所上市公司的身份。

人人公司董事长兼首席执行官陈一舟先生表示：“我很高兴为人人网社交平台业务找到一个新的归宿和起点。展望未来，我们公司将聚焦在那些基于互联网和人工智能的全球化垂直领域。”

据了解，人人公司与多牛互动传媒股份的交易将会涉及到人人网相关的社交网络业务，其主要资产包括人人网，人人直播，以及相关的一揽子业务。截至2018年3月31日，人人社交网络平台的月独立登录用户数约为3100万

除了2000万美元现金收购人人网之外，多牛互动传媒母公司Infinities Technology (Cayman) Holding Limited（专为作为买方母公司而设立的开曼公司），同意按照双方认可的7亿美元买方母公司估值向人人公司发行相当于4000万美元的股份。

另外， 人人网虽然被卖掉了，但是她仍旧与它的缔造者陈一舟有“关联”。因为多牛互动传媒的少数股东之一Oak Pacific Holdings是一家由人人公司董事长兼首席执行官陈一舟先生和人人公司执行董事兼首席运营官刘健先生共同控股的公司。

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