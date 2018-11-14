改正之后 微软重新发布Win10系统10月更新

【中关村在线新闻资讯】11月14日消息，微软在美国当地时间11月13日宣布，该公司将重新发布Windows 10操作系统的2018年10月更新。



微软重新发布Win10系统10月更新（图片来自https://tech.sina.com.cn/it/2018-11-14/doc-ihmutuea9936988.shtml?cre=tianyi&mod=pctech&loc=4&r=25&doct=0&rfunc=19&tj=none&tr=25）

微软表示，目前用户可通过电脑设置菜单中的“检查更新”（Check for updates）功能安装Windows 10操作系统的2018年10月更新。据悉微软在此次更新中提供了多种新功能，如微软应用的夜间模式及剪贴板历史/同步功能等。

Windows 10的10月更新可谓是命途多舛。该更新在10月3日正式推送后，仅仅隔了五天，微软就紧急停止了这次更新推送。原因是发生了重大BUG事件，用户的存储资料被系统自动删除，并引发重大的负面影响。



根据报道，Windows 10 Build 1809有几率删除系统中“C：/ Users /用户名/ Documents /”下的用户文件，如果用户习惯性将文件保存在这个位置，有可能会被系统自动删除。

除此之外，Windows 10 Build 1809还被曝出CPU占用率报告不正常、Windows Store和Edge浏览器联网失败以及兼容性等问题，但影响最大的还是删除文件BUG。

事实上Windows 10的更新问题已经由来已久，而且花样百出，今年的4月更新就造成了大规模蓝屏死机问题，还有被用户质疑甚久的强制自动更新问题。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：改正之后 微软重新发布Win10系统10月更新http://news.zol.com.cn/703/7030483.html