iPhone XR出货量下调3000万？这是分析师的预测

现在距离今年新iPhone的发布已经过去了足足两个月，而现在关于新iPhone被讨论最多的就是iPhone XR了。近日，苹果知名分析师郭明錤对于iPhone XR的预测发布了一份新的报告，而报告中指出他对于iPhone XR的出货预期将进行削减。





他在报告中称他们将iPhone XR在今年第四个季度到明年第三个季度的出货量预期已经从1亿台降到了7000万台。足足3000万的跌幅会让很多看到的果粉都会意外。而之所以有这么大的下降，在分析师看来是有这几点原因。

第一点就是iPhone XR的单摄。众所周知，现在几乎所有手机基本上都是标配双摄，单摄的手机基本上已经看不见了，或者可以说只有一些品牌的低端机型才会使用单摄。虽然说iPhone XR的单摄拍出来的照片不一定会比双摄手机拍出来的差，但是对消费者的心理还会有影响的。





除了单摄，iPhone XR的边框也是一大原因。拿到iPhone XR的小伙伴们肯定会看iPhone XR的屏幕边框比iPhone XS要厚一些，看上去没有后者那么舒适，而这或许也就是LCD屏相较OLED屏的一大劣势吧。

当然，如果说着是iPhone XR自身的原因的话，那么来自华为Mate 20系列手机的竞争就是其外部因素。这次的华为发布的三款Mate 20系列手机都有着非常大的竞争力，麒麟980处理器以及徕卡三摄让其在性能以及拍照方面都极具竞争力。巧合的是，iPhone XR的上市时间和华为Mate 20系列在国内发布的时间非常接近，所以这款手机对于iPhone XR的冲击还是不小的。

如此看来，iPhone XR现在的处境并不是很乐观，虽然这也仅仅只是分析师的预测，但是笔者在日常生活中看到用iPhone XR的人确实很少。不过这也不能说明iPhone XR这款手机很差，所以对于iPhone XR未来的成绩我们还是一起慢慢期待吧！

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