早报：同程艺龙本月底挂牌 至多融资2.3亿美元

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同程艺龙将于本月底挂牌：至多融资2.3亿美元

近日，同程艺龙在香港召开新闻发布会，公开相关招股信息。销售文件显示，同程艺龙此次全球发售共143,839,600股（视乎超额配股权行使与否而定），指示性发售价范围介乎每股9.75港元至12.65港元，至多融资2.3亿美元左右。

Zol点评：从同程艺龙的上市不难看出，旅游市场依旧很热。



同程艺龙将于本月底挂牌：至多融资2.3亿美元（图片来自于www.tech.qq.com)

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