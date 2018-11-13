果粉哭晕！iPhone支持5G？2020年再说吧

众所周知，iPhone XS的一大硬伤就是“信号差”！尤其是在一些信号不太稳定的区域真正达到了“人强我弱”“人弱我无”的地步。比如前几天在地下车库中，笔者同事用iPhone X各种微信撩妹子，而我XS屏幕上连个4G的符号都没有。只因为iPhone XS用了英特尔的基带。

说起来这也要怪苹果和高通闹分手，才让英特尔趁虚而入。不过，英特尔今天竟然宣布了支持5G的基带芯片XMM 8160，同时声称要比前一代调制解调器的速度快3到6倍，可以支持智能手机/平板/笔记本甚至更小的移动设备。笔者顿时有了明年强行换新，XS给家里人用的想法。



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但接下来的话泼了笔者一盆冷水。英特尔透露该基带将在2019年下半年出货，应用在商用设备上最早也要等到2020上半年。7月份曾有报告声称，苹果2020年款iPhone并不打算使用英特尔的基带。不过英特尔第一时间否认了该传闻，并且表示会继续和客户们深度合作。

据报道，明年我国将实现5G预商用，20年正式商用。相比国产手机的进步速度，苹果如此缓慢的进度加上届时更加昂贵的报价。iOS好使也没用，笔者真要脱坑了。

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