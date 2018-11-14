iG夺冠了，腾讯不作为，所以王思聪怒了。

王思聪决定自己搞庆祝活动，第一波抽奖就砸下113万元，抽给真正喜欢《英雄联盟》的玩家。令人始料未及的是，正是这113万元重金，让新浪微博的抽奖机制彻底暴露在众人的面前。



王思聪带着113万莽了上去 微博就死了（图片来自于www.sohu.com）

11月11日，王思聪使用微博官方抽奖平台抽出来获奖人，当时并没有引起太多波澜。不过之后的一天，人们赫然发现，这113名中奖者中只有一名男生，剩下的全部为女生。同时，这些中奖用户发布微博的手机将近八成为iPhone手机，但显然安卓手机在国内的占比会更大。

显然，这样的结果公布之后，微博抽奖平台在公正性上受到了广大网友的质疑。新浪微博CEO“来去之间”也不得不出来回应。他表示抽奖结果与性别并没有什么关系。微博抽奖平台有着自己的一套核心算法，开启了过滤之后，就会过滤掉那些行为模式像水军的。

那么，什么样的用户行为模式会被系统认定成为机器人呢？“来去之间”表示，不发布原创微博以及不经常发布图片的，都会被认定为类机器人号。这些账号在抽奖的时候也都会被降权。



王思聪带着113万莽了上去 微博就死了（图片来自于www.google.com）

按照“来去之间”的说法，女生玩微博的方式会让他们的在抽奖时权重取得一定的优势。由于男生很多时候只看不发，就会被认定为机器人。“来去之间”无不得意的说道：“转发抽奖之所以在过去几年能存活下来，核心是因为不管羊毛党怎么刷，几乎没有抽出来过机器号，否则肯定被停了~~”

玩过微博的都知道，僵尸粉是大部分用户所讨厌的，并且屡禁不止。即便新浪微博强制用户绑定手机号和身份证号码，僵尸粉依旧会呈周期性激增。然而，新浪并没有将类似的措施用在清理僵尸粉身上。也就意味着，新浪认为类似的措施很有可能误伤一些正常使用微博的用户。

然而，新浪微博对于一些用户的降权是实实在在存在的。除了限流之外，一些不符合标准的用户也会被禁止转发。笔者有一位好友，可以确认是一名活生生的人。不过由于使用微博的方式多为转发，也并没有发布过多的原创图片，笔者的这位朋友就被新浪采取了禁止转发的措施。为此，他每天不得不积极的发布一些没什么意义的原创内容，才得以恢复转发权限。

从上面的例子不难看出，新浪的这些规则，目的就是让用户持续的产出内容。“人人都是自媒体”这个概念近几年被炒得很热，新浪微博、微信公众号、今日头条和知乎是其中重要的四块阵地。不过，相比自媒体这样的一个“帽子”，更多的用户都希望站方能够将自己当作一个普通的“人”来看待，而非生产内容的机器。如果这一点搞不清楚，恐怕这些所谓的“社交平台”，失去公信力和用户只能是最后的结局。



王思聪带着113万莽了上去 微博就死了（图片来自于www.xinhuanet.com）

微博抽奖平台的问题还在发酵，也出现了许多打着测试“垃圾用户”为名给自身导流的行为。可惜的是，新浪微博的态度依旧是暧昧的，微博抽奖平台并没有发布正面回应的声明，甚至一直将错误转嫁到其他方面，让人非常遗憾。

或许王思聪不会想到，作为一个怼腾讯的行为，却让新浪微博露了馅。这次113万只是第一波，也让人们非常期待后续的一连串抽奖新浪将如何应对了。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：王思聪带着113万莽了上去 微博就死了http://news.zol.com.cn/703/7030119.html