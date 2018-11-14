花呗推出重大福利！还款终于可以延期了

双11购物节过后，花呗也都花的差不多了，但是欠下账总归是要还的，下个月的花呗你还能还得起吗？





双11狂欢

显然，支付宝官方也意识到了这个问题，“贴心”的支付宝就在近日上线了一项新福利预告——花呗终于可以延期了！不过支付宝还非常“贴心”的警告一句：就算是延期，终究还是要还的，拖延症患者请自重。



花呗延期

现在就可以在手机支付宝的首页中心就看到花呗“延期还款”活动的预告，花呗延期功能的使用时间为：每月出账时间1日至9日之间，通过支付少量手续费，即可把本月的花呗账单延期到下个月再还。

注意：会收取一点点的手续费，具体是多少还需要等到12月1日全面开启之后才知道。



注意事项

虽然知道花呗终究是要还的，但是至少可以在手头紧的时候缓一缓，下个月再还也是一个不错的选择。支付宝还给出了注意事项：1、使用延期还款的账单，在下个月需要一次还清，拖延症重度患者请自重；2、部分账单金额不可使用该功能，包括分期本金、手续费和利息等；3、就算延期还，终究还是要还的，花的时候切记悠着点。



支付宝

支付宝可以说是非常贴心了，支付一点点费用就可以换取一个月的延迟付款，这样的活动你会考虑参加吗？欢迎留言讨论！

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