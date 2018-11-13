除了游戏！网易下一个发力点是音乐和直播

网易今日宣布，旗下音乐流媒体平台“网易云音乐”已完成之前宣布的一轮融资，融资总额超过6亿美元。本轮融资的投资者包括百度、泛大西洋投资集团(General Atlantic)、博裕资本和其他一些投资者，其中百度为战略投资方。经过本轮融资，网易仍是“网易云音乐”业务的控股股东。

历时一个月的悬案终于算是揭晓了。未来百度和网易云音乐将会有深入合作，建立战略合作伙伴关系，在内容、流量、版权等多维度展开全面深入的合作。

有了钱之后，网易终于可以撸起袖子全面发力下一个增长点——音乐和直播。



网易下一个发力点是音乐和直播（图片来自http://www.qmtmedia.com/xinwenzixun/27-658.html）

网易继续发力音乐

网易云音乐在时隔一年之后再度开启融资，让人对与网易云音乐下一步的动向十分关注。在最新的在公告中，网易公布了云音乐目前的注册用户已经达到6亿，过去12个月新增了2亿新用户。

目前可以说中国的在线音乐市场上已经是三强争霸局面，腾讯、阿里以及网易三家牢牢占据头部位置。其中腾讯QQ云音乐是处在领头羊的位置，并且计划分拆上市。其他两家则都是在“圈养”状态。

但是当QQ云音乐成功上市之后，或许下一个上市的就是网易云音乐。但是相比较而且当前网易云音乐最或缺就是音乐版权。因此这次网易选择引入百度系资本。这里网易云音乐将会得到百度APP以及百度搜索的这个超级流量入口，特别是在当前流量获取成本压力陡增的前提下，这将会极大缓解网易云音乐流量焦虑。

其次是音乐版权上，网易云音乐也有了靠山。2015年百度音乐跟太合音乐合并之后，一直是国内音乐市场重要力量。网易云音乐跟太合音乐之间，无论是在版权合作以及出版发行都将会有很多可能。最重要一点是，网易云音乐现在主流方式是发展和培养独立音乐人。这李网易云音乐跟太合音乐在共同进军音乐上下游策略上相当的有契合。

另外，六亿美元入账之后，网易云音乐在跟环球音乐、索尼音乐和华纳音乐三大唱片公司谈版权资源时，不用再担心囊中羞涩。

直播网易这次再也不能错过

今年2月，网易游戏副总裁王怡宣称网易将在2018年斥资13亿重点发展电竞和直播业务，其中10亿元组建赛事体系，另外3亿元用于直播合作的全民造星计划。

紧接着，网易云音乐就推出了一款独立运营App Look 直播。Look 直播主打的是音乐直播，为歌手、音乐老师等提供平台，用户收听、观看、打赏。

而这条路也已经被腾讯所验证过，说直白一点就是“很赚钱”。 根据腾讯音乐娱乐的招股书，腾讯音乐娱乐今年上半年营收86亿，其中以 QQ 音乐直播、全民 K 歌等平台进行的直播业务收入高达 60 亿，占了总营收的 70%，而音乐付费业务，在 2018 年上半年收入才 25 亿，这足以可见直播打赏的营收前景。

这意味着网易云音乐也在尝试直播打赏的营收模式。但是在直播的风潮早已经过去的情况下，网易为什么还要进入直播呢。

这里很简单，网易希望借着音乐在直播领域重新崛起。早前网易在直播领域早有布局。新闻资讯里有网易直播，秀场领域有网易bobo和薄荷直播、电竞游戏领域有CC直播。

但是这些直播因为没有跟庞大的网易用户索打同，因此并没有形成气候，加之在直播爆发期网易本身投入也不足，导致不温不火。

现在不同了，网易公布了云音乐目前的注册用户已经达到6亿，这里Look直播可以跟云音乐用户做打通形成稳定用户群体，同时加上网易正在大力扶持原创音乐以及独立音乐人，这基本跟上在网易云内部形成了一个和完成的闭环——从音乐人培养到创作到发行到演出。

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