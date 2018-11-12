双11狂欢已经结束，有没有遗憾？是不是种草的东西不仅没抢到，甚至还“已下架”？当别人在准备收快递的时候，你在后悔为什么手慢了一秒。是不是看到产品的犹豫让你错过了机会？不要着急，同城购大牌返场来了，优惠继续，双11后让你继续“薅羊毛”！

中关村在线联合百度推出同城购“同城钜惠”专场活动，11月12日-11月16日，戴尔、联想、奥田、立升、苹果、华为、OPPO、vivo、小米、魅族、三星等20余种大咖品牌，涵盖笔记本、手机、智能家居、配件等品类，只要百度搜索“百度购物节”即可进入钜惠专场，百度用户专享，你还等什么？！





迪信通：手机爆品 最高直降2150元

迪信通29省市推出多种优惠活动，爆品直降、满减、购机礼、以旧换新等多种形式，包括华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等品牌热销机型产品，其中指定区域门店的华为mate 10 pro 最高直降2150元，华为p20 最高直降1440元，oppo R17 最高降1440元，更有机器人、自拍杆、无线耳机、移动电源等赠品好礼送！百度搜索你种草的手机，查看距离你最近的迪信通门店，线上领券线下到店使用，即可享受多重好礼。

戴尔：到店购畅享好礼

戴尔笔记本优惠返场，30省市300家门店同步开启，到店即送“随手礼包”，购买戴尔XPS 13或G系列指定型号笔记本即可获得爱奇艺VIP会员和专属手提包。百度搜索戴尔笔记本型号，即可查看距离你最近的门店和优惠活动！





联想：百度专享优惠券 全店通用

联想全场优惠，330个城市同步开启优惠活动，百度用户专享优惠券立减50元，线上领券，导航到店参加活动，即可享受购机优惠。百度搜索联想笔记本，点击搜索结果页有“实体店”标识的商品卡，立刻直达距离你最近的门店！

奥田、立升：智能家电 给力直降

奥田，中国厨电行业的开拓者和集成厨电的引领者，购买奥田智能蒸烤箱一体机集成灶M3、T8等指定产品，到店立减999元。

立升，厨房净水器、全屋净水器产品，购买即享受满减优惠！指定产品更享受免费上门勘察、方案设计、水路定位、安装调试、维护保养等五大免费服务！

百度奥田或立升，点击搜索结果页有“实体店”标识的商品卡，立刻直达距离最近的奥田、立升门店，乐享优惠！





大牌返场，更多好物，优惠价到，还等什么！百度搜索“百度购物节”，立刻进享受更多优惠好礼！





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：大牌返场优惠继续 百度"同城购"双11继续薅羊毛http://news.zol.com.cn/702/7029618.html