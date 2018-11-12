2018年天猫双11从第一秒钟开始就在不断刷新纪录，创造新的历史：零点开始后仅21秒就突破10亿，用时比去年快7秒；2分05秒破100亿，用时比去年快近一分钟；1小时47分26秒破1000亿大关，用时比去年快7个多小时！最终定格的2135亿元，将中国商业的单日交易额首次带入2000亿时代。



办公硬件也疯狂！钉钉包揽“双11”考勤机销量前三

作为阿里生态体的重要成员之一，钉钉不仅在天猫双11晚会、品牌互动城、天猫商家移动工作台等多个版块协同生态资源，持续为双11的稳定、安全、顺畅进行保驾护航，还上线了“智能办公专场”，并在“双11”当天取得一系列亮眼成绩。其中，钉钉智能考勤机天猫市场占有率超过60%，并包揽考勤机行业单品排行前三。

钉钉首次大规模参与钉钉“双11”产品售卖，就收获众多企业的青睐，反映出中国企业在智能办公场景的消费升级诉求的旺盛。

包揽天猫考勤机品类前三

钉钉在双11期间上线智能办公专场，提供一揽子智能硬件的集中展示与发售，包括M1/M1C/M1S系列指纹考勤机、M1X/M2人脸识别考勤机、D2人脸识别门禁、C1B企业级无线云路由、智能打印云盒等全系列智能硬件产品，帮助企业落地硬件办公设施，并通过与钉钉软件的融合实现高效、智能、安全的办公方式。



办公硬件也疯狂！钉钉包揽“双11”考勤机销量前三

钉钉智能硬件相关负责人表示，每卖出一台钉钉智能硬件，就标志着多一家中小企业以高效、智能、安全的办公方式在钉钉上工作。

据悉，“双11”钉钉智能硬件单品排行均名列前茅，其中智能考勤机在天猫市场占有率超过60%，M1、M1C、M1X三款智能产品更是包揽考勤机行业单品前三。

从“双11”数据看中国企业的消费升级

天猫双11近乎完美的成绩单，全社会丝毫不减的参与热情，所展示出的是中国消费者强劲的消费升级意愿。

钉钉智能硬件的火热，则反映着中国企业在智能办公场景的消费升级，对先进办公方式的强烈诉求。

面对复杂的经济形势，广大中国企业对提能增效的诉求日益强烈。钉钉智能硬件之所以颇受偏爱，也正是因为搭载着一套高效、智能、安全的办公方式。



办公硬件也疯狂！钉钉包揽“双11”考勤机销量前三

基于钉钉组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线的能力，通过软件与智能办公硬件组合，钉钉智能硬件不仅仅是一台硬件设备，更能帮助企业实现办公场景的智能。以人脸识别考勤机M1X为例，在考勤场景快速考勤打卡，并能一键生成考勤报表；访客场景人脸识别访客信息，通过安全完善的审核流程，自动发送消息通知员工会客接待。

截止2018年3月31日，超过700万企业组织使用钉钉进行高效办公。在软件之外，钉钉逐步完善智能办公硬件产品线，已涵盖门禁人脸识别、访客接待、无线上网、会议投屏、远程视频会议、云打印等工作场景，为企业组织提供软硬一体化的智能办公解决方案，实现高效、智能、安全的办公方式。

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