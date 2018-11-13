早报：网易云音乐完成新一轮融资 总价值6亿美元

【科技早餐】

网易云音乐宣布完成新融资：总价值超6亿美元

网易公司今日宣布，旗下音乐流媒体平台“网易云音乐”已完成之前宣布的一轮融资，融资总额超过6亿美元。本轮融资的投资者包括百度、泛大西洋投资集团(General Atlantic)、博裕资本和其他一些投资者，其中百度为战略投资方。经过本轮融资，网易仍是“网易云音乐”业务的控股股东。

Zol点评：当发展到一定体量之后，网易云音乐或许就会像腾讯音乐一样，拆分上市。



网易云音乐宣布完成新融资：总价值超6亿美元（图片来自于www.tech.qq.com）

【行业热闻】

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昨天晚间，恒大健康发公告称：于2018年11月12日，合资公司再次向香港仲裁中心提出紧急申请，要求剥夺时颖的资产抵押权。此前，紧急仲裁员已驳回合资公司提出的剥夺时颖资产抵押权的申请。

●国家网信办进行亮剑行动：处理大批违规自媒体

近期，国家网信办会同有关部门，针对自媒体账号存在的一系列乱象问题，开展了集中清理整治专项行动。同时，网信办又依法约谈腾讯微信、新浪微博等自媒体平台，对其主体责任缺失，疏于管理，放任野蛮生长，造成种种乱象，提出严重警告。

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●商飞上飞与腾讯云达成战略合作：推进新技术发展

中国商飞上海飞机制造有限公司与腾讯云近期签订战略合作协议，表示将共同推进云计算、大数据、人工智能和5G等在航空工业及相关上下游领域的应用和推广。意图连接产业互联网的腾讯，指向高空。

●谷歌推送全新API：可以不通过Google Play更新

据台湾地区iThome.com.tw报道，谷歌目前正在测试全新的In-app Updates API，新的API让用户不必再通过Google Play才能更新App，在App中即可直接完成，简化App更新流程。

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