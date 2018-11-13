双11购物狂欢节终于落下了帷幕，天猫再一次成为了这一天的赢家。不仅仅体现在最终的销售额上，双11所带来的关注度也足以让阿里满意。其中，双11晚会，也成为了近几年来人们关注的一个焦点，而优酷则成为这次晚会的最大赢家。



双11晚会这一仗 优酷又赢了（图片来自于www.sina.com）

根据第三方收视率监测公司酷云给出的数字来看，当晚直播的双11晚会获得了18%的收视率，而优酷的网络直播则让更多用户同样看到了这台晚会。保守估计，算上通过电视观看的观众，本次双11晚会共吸引了2.4亿人观看,再次刷新了双11晚会的新高。

如此之高的收视率，仅次于各大卫视的跨年晚会。不过，和各大电视台的跨年晚会不同的是，天猫双11晚会主要目的不是抓住用户的眼球，而是让看晚会的人们参与进来。

如果说2015年的时候，阿里举办双11晚会只是为了巩固在2014年时注册的“双十一”商标的话，那么在三年后的今天，不仅双11晚会的职能发生了变化，主要的阵地也从电视上转移到了视频网站。

相比电视媒介，优酷作为网络视频网站，最大的优势就是可以实时与观众互动，并推送天猫双11的优惠信息。根据统计，超过半数的用户对这种做法是买账的，点击了优酷直播页面中的优惠信息参与天猫狂欢节。同样，一些商家也因为晚会的曝光获得了销售额层面上的直接提升。



双11晚会这一仗 优酷又赢了（图片来自于www.ctoutiao.com）

在2018年的今天，“带货”开始逐渐成为评判视频平台是否优质的一个标准了。虽然这样的评判标准大部分时间都被放在了短视频平台身上。不过，优酷作为长视频平台，并且背靠阿里这棵大树，在“带货”这一方面一直是行业内的佼佼者。

今年一年，优酷推出了多款《这！就是XX》系列节目，包括《这！就是铁甲》、《这！就是街舞》以及这《这！就是灌篮》 。这些综艺节目都有一个共同的模式，那就是兼具对抗性和表演性，并且可以把电商与综艺节目相结合。

三档综艺节目与淘宝和天猫的合作让阿里看到了综艺节目可以大大的激发观众的购买力，尤其是这些选手和导师使用的产品。这种商业模式在此次的天猫双11晚会上达到了高潮。品牌露出和节目的效果达成了形式上的统一，也让更多的人看到了优酷这种商业模式的实力。

优酷团队对于双11晚会的成功不单单是商业模式上的推动，更有技术上的支持。今年的双11晚会，优酷在直播画质上实现了进一步的提升，为此他们采用了智能编解码技术，保证在同等画面质量下为用户节省更大带宽。与此同时，优酷还动用了时下先进的机器学习手段，模拟人的视觉模型，强化人眼关注的部分。技术和商业模式上实现双保险，显然优酷也是这次双11的一大赢家。



双11晚会这一仗 优酷又赢了（图片来自于www.google.com）

2018年，优酷迎来了自己全面腾飞的一年，而天猫双11晚会无疑是其中一个华彩乐章。视频网站的竞争进入了下半场，势必也会愈发激烈。内容和商业上双丰收，才能让企业在竞争中立于不败之地，显然优酷已经从之前几年的阴霾中走出，并可与爱奇艺和腾讯一战。

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