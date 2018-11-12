2135亿创纪录 阿里巴巴迎后“双11”时代

阿里巴巴天猫“双11”交易额最终定格在2135亿元。而且仅用15小时49分39秒，就超过了去年天猫双11全天1682亿元的成交额。

除了天猫之外，京东“全球好物节”也创新纪录：达到1598亿元。拼多多，网易考拉，苏宁易购、国美也都是近些年双十一的主要玩家。

十年时间“双11”早已经从阿里巴巴这一家狂欢，扩散到全电商行业，甚至是线下。同时“双11”本身也成了商标。

双11十年的成长，基本是浓缩了中国电商崛起整个过程，以及中国人消费习惯改变以及消费升级的重要体现。



2135亿元创纪录（图片来自http://finance.ifeng.com/a/20181112/16566815_0.shtml）

10年“双11”对于阿里巴巴来讲意味着什么

“双11”的初衷其实很现实，就是为了让当时的淘宝商城活下去。据悉，当时淘宝商城全年的交易额仅占到淘宝当时的3%。同时，这也是阿里巴巴从toB向着toC进军的标志性动作。

阿里巴巴通过对“双11”十年原作，成功拉升了人们的消费欲望。这里从每年都递增的双11交易额就能看出。21009年首届双11，交易额仅有5200万，到了今年则是2135亿元，这中间增长超4000倍。

阿里巴巴双11跟互联网金融的结合，还成功改变了人们原有的消费理念，特鄙视当前以80后90后为消费主体的情境下。花明天的钱，买今天的东西已不再是一种“耻”，然是会享受生活表现。

反过来双11对于阿里巴巴来讲改变也更多。通过十年发展。双收益不不仅仅是卖货真没劲爱你但。她让阿里巴巴当前最大的广告和公关平台。据了解，今年“双11” 有超过200多个国家的18万个品牌参与其中，想在这群体中脱颖而出，广告是必须的。同时每次阿里巴巴发布的销售排名大数据，也成了品牌和厂商进行品牌公关的有力证据。

同时，淘品牌（互联网品牌）诞生，也是双11一大功劳。她让天猫正正的成为了一个封闭的生态。除了交易还能孵化出新的品牌力量，比如“韩都衣舍”“三只松鼠”以及“阿芙精油”。他们现在还从线上走到了线下。成为了阿里巴巴新零售的重要环节。

最后一个就是流量。双11就是阿里巴巴吸引流量的利器，并且这十年间阿里巴巴已经成长为当前顶级电商流量入口。特别是近几年，阿里巴巴电商平台还成了流量的分发平台，因为直播、短视频，视频网站，又比如小红书、什么值得买这样的论坛等等，阿里巴巴上的电商流量正在向着这些平台分散，但是最终消费，还是汇集到了阿里巴巴平台之上。

双11十年的成长，基本是浓缩了阿里巴巴崛起整个过程，以及中国人消费习惯改变以及消费升级的重要体现和见证。

后“双11”时代已经来临

为什么说是后“双11”，这里有两层意思。首先是，本届“双11”是马云执掌阿里巴巴的最后一界，也同样今年双11晚会，马云的缺席也是逐渐要淡出管理层的体现。



阿里巴巴马云（图片来自http://finance.ifeng.com/a/20181112/16566815_0.shtml）

还有一层意思是，“双11”的红利正在消退，阿里巴巴今后该怎么玩，是张勇这个“双11”锁面对的问题。也是接下来着重要说的。

双11红利正在消失。他首要体现就是从2015年开始，每年的双11的规模都在无限制地扩大，然后还加上了双11晚会。表面红红火，而且交易额年年破纪录，但是交易额增速确实逐年下降。换句说，双11对与阿里巴巴以及合作伙伴的拉动作用正在减少。

据悉，今年的年销售额增长率则从去年的39%跌至27%，处于分析师预期的最低端，也是这活动十年来的最低水平。

其次，当前双11赚钱的越来越往头部集聚。因为双11每年广告投入只增不减，你想要在数以万计的品牌中脱引而出就需要不断投钱，这里只有头部厂商能玩。另外，这也是“淘品牌”逐渐式微的原因之一。

最后是透支消费问题。寅吃卯粮已经成了一种共识。而且都是集中在“双11”这一天中爆发。今年“双11”的2135亿交易额有多少是花呗的功劳，怕是只有消费者自己清楚。另外今年“双11”，蚂蚁金服及旗下网商银行为超过160万淘宝和天猫商家授信2000亿贷款资金，累计投入3000万补贴降低融资成本。这中间又会有多少店家，要拿双11赚的钱去还早前的贷款，业之后商家最清楚。

那么后双十一时代该怎么玩呢？从今年双11所呈现出来的特点看，未来将会发力线下。这是基于LBS（Lo-cationBasedService）本地生活关系链所引起的消费。

今年“双11”期间，凡是跟阿里巴巴系有关系的，居然之家，苏宁，银泰以及盒马等等都参与到活动中来。要怎样统筹这些资源为下一个“双11”所用，张勇不知道做好准备没有？！





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