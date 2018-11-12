京东“全球好物节”战报：累计下单金额1598亿

【中关村在线新闻资讯】11月12日消息，京东方面发布消息称，2018年11月1日00:00至11月11日24:00，京东11.11全球好物节累计下单金额超1598亿，再次创造新的纪录。



（图片来自https://tech.sina.com.cn/i/2018-11-12/doc-ihmutuea9225713.shtml）

早前，即11月1日上午09：36，京东11.11累计下单金额超越2017年11.1-11.11记录。截至11月11日14点，京东宣布11.11全球好物节累计下单金额超1354亿元。浙江省累计消费金额全国排名第4位，累计消费金额同比增幅全国排名第6，属于消费型省份。

京东还公布数据显示，从11月1日大促开始，截至11日24点，京东物流仓配一体服务订单超过90%实现了当日达和次日达。不仅在国内，全球消费者也在共享“中国速度”。11.11泰国当地时间8:28，曼谷市民Sathien收到了京东小哥送上的包裹，成为今年泰国11.11的第一单。

京东智能供应链帮助大量品牌伙伴和渠道伙伴精准备货、运营，让整个行业降本增效；京东智臻链区块链服务平台上已有超过12亿条溯源上链数据，通过携手更多的企业参与信任经济的建设，让消费者享受到可追溯的放心商品。



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