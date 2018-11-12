2135亿！天猫“双11”成交额再创纪录

【中关村在线新闻资讯】11月12日消息，阿里巴巴天猫双11于11日凌晨正式打响，经过24小时鏖战，最终交易额锁定在2135亿。而去年的成交总额为1682亿元。



天猫“双11”成交额再创纪录（图片来自https://tech.sina.com.cn/i/2018-11-12/doc-ihnstwwq7576550.shtml）

对此阿里巴巴CEO张勇早前在接受采访时表示，双11已经走过10年，他对总交易额从未做过预期，“因为没法做预期管理，它是自然发生的结果”。并不看重下线交易额的数字，更不会将线下数字与双11线上交易额简单相加，“双11不是为了数字而做，是作为改变社会的驱动器来做。”。

另外，新华社也在早前发文，评价双十一。从“淘便宜”到买品质 十年“双十一”折射中国消费变迁路 2009年11月11日，淘宝商城以“光棍节”促销名义首创“双十一”购物节，当时很多人都没有想到，这一天会成为影响未来消费的“大日子”。十年来，“双十一”早已超出一场普通的全民购物狂欢，它所代表和折射的是中国经济转型、社会消费升级的巨大改变和生动缩影。



回顾今年双十一数据：



02分05秒，100亿；

04分01秒，200亿；

09分05秒，300亿；

15分00秒，400亿；

26分03秒，500亿；

28分41秒，520亿；

35分17秒，2018天猫双11总成交额超571亿元，超过2014年天猫双11成交总额；

40分31秒，600亿；

1小时01分03秒，700亿；

1小时04分23秒，800亿；

1小时14分33秒，900亿；

1小时16分37秒，2018天猫双11成交额超912亿元，已超过2015年天猫双11全天成交额；

1小时47分26秒，1000亿；

8小时8分52秒，1207亿；

15时49分39秒，2018天猫双11成交额超1682亿元，已超过2017年天猫双11全天成交额。

22时28分37秒，2018天猫双11成交额超2000亿元，再创历史新高。

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