早报：天猫“双11”销量再破记录 快递或达9亿件

【科技早餐】

2135亿！天猫“双11”成交额再创纪录

天猫双11购物狂欢节最终结束，销售额停留在了2135亿元，再次刷新了双11的新高。同时，京东11.11全球好物节累计下单金额超1598亿，也创造了新的纪录。

Zol点评：消费降级是今年最火热的词，但看了看双11战绩，大家都保级了



2135亿！天猫“双11”成交额再创纪录（图片来自于www.tech.qq.com）

【行业热闻】

●国家邮政局预估：双11快递将达19亿件

据国家邮政局11月8日发布的预测，预计11月11日至16日期间，全行业处理的邮件、快件业务量将超过18.7亿件。11日至12日将出现网络压力峰值，最高日处理量可能达日常处理量3倍以上。

●六部门发布通知：清理整顿低速电动车

工信部、发改委等六部门近日联合印发《关于加强低速电动车管理的通知》，要求各地组织开展低速电动车清理整顿工作，严禁新增低速电动车产能，加强低速电动车规范管理。近5年全国发生低速电动车交通事故83万起，造成1.8万人死亡、18.6万人受伤，由低速电动车引发的事故起数和死亡人数近3年年均分别增长23.3%和30.9%。

●国人更爱iPhone XS Max：双11销量远超XS

除了各种排行，天猫还在双11期间陆续公布了不少有趣的数据，尤其是我们注意到，iPhone XS Max的销量相比iPhone XS多了足足10倍左右，看起来“双卡双待”吸引力够大，国内用户也真的不差钱。同时，iPhone XS Max、iPhone XR等在双11开场30分钟内的销售额就突破了1亿元，苹果也毫无悬念地是手机行业的TOP1品牌

●为了双11！复兴号首次开设快递车厢

近日，京广高铁北京至长沙G83和G506次列车首次推出快递车厢，推出京湘快递定时达服务。同时北京到上海、北京到成都间也是首次推出了铁路冷链快递，多种快运服务应对物流高峰。G83次复兴号列车专用车厢装运了2000件快件，比以往高铁快运专柜的装载量提高了近10倍。北京和湖南两地间，每日可实现5吨快件的快速直达。

●乐视体育资金链断裂：超过40亿资金被挪用

原本已资金链紧张，陷入亏损的乐视网又雪上加霜，随着乐视体育资金链断裂，乐视网、乐乐互动、北京鹏翼可能共承担约110亿余元以内的回购责任。其中，在2016年12月，乐视体育在一次股东会议中披露，乐视体育在未经董事会或股东会同意的情况下，擅自向其关联方乐视控股出借了40多亿元的资金。

●微软官宣收购两家开发商：旗下工作室达到13家

据英国卫报网站报道，在近日的“Xbox粉丝节”上，微软正式对外宣布已经收购了美国加州的两家游戏开发公司，分别是InXile娱乐公司和黑曜石娱乐公司。外媒指出，此次的两次收购交易表明，微软公司希望为自家的游戏机硬件直接开发优质游戏软件。



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