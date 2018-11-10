新零售热潮已经席卷整个行业，如何打造线上——移动——线下三位一体全时空营销体系，发挥实体零售本地服务、场景体验和本地物流效率优势，成了当下新零售企业以及传统零售企业的业务目标。



双11薅羊毛 百度“同城购”强强联合实现合作资源内生态闭环

OMO模式（Online-Merge-Offline）融合线上和线下，这是新零售的方向，也是将在未来很长时间成为互联网电商企业和传统零售企业的新的业务模式，正像马云说的，未来的电商就像今天的水和电一样，会成为零售企业的基础设施，线上和线下一定会融合，通过线上线下聚合，提高传统企业的运营效率，降低陈本，帮助企业顺应体验经济的发展和用户需求的变化，为消费者提供获得实体商品和服务的信息化途径，并建筑传统零售企业的本地化优势，提供优质高效的增值服务——这正是中关村在线和百度共同打造”同城购”业务的目标。

正因如此，百度利用搜索、地图和数据智能的巨大优势，通过与3C科技垂直服务平台中关村在线进行合作，并推出同城购，正是双方共同发力探索OMO模式的独特尝试。

百度借助“同城购”实现合作资源内生态闭环

百度的用户流量与中关村在线的专业内容、庞大科技产品数据以及多年积累的互联网技术系统结合，为实体零售店赋能，共同为消费者提供优质的本地化产品信息和服务。用户通过百度搜索想要的型号，在"全网比价卡"中就可以看到百度提供的整合服务， 它包含了产品、价格、本地服务、授权店以及距离用户的距离。

百度提供线上引流到实体店。这相当于在百度生态内开了一个可以直接售卖的商城，并且关注熊掌号还可以获得店铺后续的优惠信息动态等。它将解决当前品牌厂商对营销传播以及零售渠道的整合问题，提供了为实体零售渠道在获客、供应链、复购三方面的方法和工具。



双11薅羊毛 百度“同城购”强强联合实现合作资源内生态闭环

百度通过"同城购"为消费者提供链接线上线下的购物体验，在百度合作资源内部实现生态闭环，帮助消费者快速找到身边正规、优质的3C数码零售店，到店体验产品，并享受专属购买优惠，畅享身边的优质服务。使企业与用户能够通过各种载体及终端进行交易和消费。

中关村在线"同城购"赋能实体零售店互联网转型

"同城购"产品是中关村在线与百度共同探索OMO模式的尝试，它的宗旨就是为实体零售店赋能，共同为消费者提供优质的本地化产品信息和服务。

同城购能够为厂商提供直接赋能零售店的工具，将互联网品牌传播、产品内容信息、促销活动、厂家优质服务与线下实体店现相结合，为传统零售实体店提供强有力的支持！

同城购整合了中关村在线的行业垂直资源，包括且不限于垂直精准流量、专业产品和导购内容、互联网技术能力、网络用户运营等能力。实体零售店可以建立自己的店铺卡片呈现在百度搜索的显著位置，展示店铺信息、店面服务和活动信息，构建数据闭环和顾客信息库。

同时，同城购还整合了百度端的互联网资源，包括且不限于百度搜索、地图、熊掌号等优势入口资源，为实体零售渠道提供流量支持。基于LBS位置信息，将线上流量精准转化到本地，轻松获取线上客源。

同城购目前已经运行了2年多，从最开始用户订单最快3小时送达，支持线下体验线上购买，到现在线上浏览商品领取优惠，线下购买。同城购的每一步，都紧密结合零售商，传统零售与线上资源之间相互支撑，就是为了让消费者更加方便的消费。

目前，百度跟中关村在线旗下智选商城合作推出的到店购活动——同城钜惠已经上线，现在百度搜索“百度购物节”即刻得到，“双11”薅羊毛还在等什么！

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：双11薅羊毛 百度“同城购”强强联合实现合作资源内生态闭环http://news.zol.com.cn/702/7028534.html