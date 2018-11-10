乌镇互联网大会对于整个行业来说相当于一场春晚。人们不关注这些科技大佬在演讲中传达了什么观点，只是关心谁参加了谁主办的饭局。今年的乌镇则迥然不同，饭局不再是人们的焦点，人们也开始把干货和团结还给了这次大会。



饭局不再抢戏 乌镇互联网大会只有干货和团结（图片来自于www.jiemian.com）

马化腾、李彦宏和丁磊，无疑是这次互联网大会上的风云人物。面对“没有梦想”的说法，马化腾首次直面回应；人工智能是李彦宏口中频率最高的词汇，也是中国科技行业的未来；丁磊则再次语出惊人，毕竟网易成为世界第一的游戏公司实在是超出普遍的认知。

5G、VR和人工智能，马化腾的担子更重了

最近几个月来，马化腾思考了很多。股价将下来了，公司业务进入了一个大型的调整期，我想哪位公司经营者都会好好的反思一下。马化腾在知乎上提了两个问题，如果不考虑腾讯注资的因素，这一次Pony可以算得上是放下身段了。

让大多数人想象不到的是，基础科学成为了这位手中拥有两大社交工具的巨头最关心的问题。这次乌镇的主题演讲中，马化腾也直接提到了他为什么会对基础科学产生了兴趣。在他看来，基础科学是能够影响到未来产业互联网和消费互联网最底层的建筑。5G、VR和人工智能，这些技术都需要基础科学的支持。



饭局不再抢戏 乌镇互联网大会只有干货和团结（图片来自于www.tech.sina.com）

同样，马化腾对于新技术如何运用到腾讯的产品中也有了自己的构想。无论是VR还是人工智能，这些技术发展的基础自然是来自于网络的速度。5G的商用势必会在明年更加清晰，马化腾对此也是非常兴奋。

VR版微信确实出乎所有人的意料。尽管后面腾讯的总监张军出面表示VR版本微信并不会在明年推出，但腾讯很有可能把虚拟现实领域的研发提上了明年的日程。

相比过去几年，今年马化腾更多的提到了企业责任。马化腾认为，互联网已经发展到了深水区，甚至是无人区，很多新问题出现，责任边界往往是模糊的。这种时候往往需要企业负担起自身的责任，平台型互联网企业就更是如此了。

李彦宏：无人驾驶仍是最爱，人工智能时刻挂在嘴边

众所周知，近几年李彦宏现身的地方，就势必有他的Apollo汽车出现。此次乌镇互联网大会也不例外，Apollo自动驾驶系统成为了百度方面的焦点。不过，李彦宏挂在嘴边上的，却是人工智能。

和大部分互联网企业不同，李彦宏在提到人工智能时，更多谈及了它对于第一第二产业的贡献。人工智能可以帮助农民更早的发现病虫害，并且精准施药。节省农药支出的同时也可以让消费者吃的更方心。制造业也在人工智能的帮助下，实现了人力的精简，甚至一些繁重的工作可以不需要工人就可以完成。



饭局不再抢戏 乌镇互联网大会只有干货和团结（图片来自于www.tech.sina.com）

平台化对于过去一年的百度来说至关重要。Duer OS和Apollo自动驾驶系统让百度看到了人工智能的无限潜力。2018年百度推出了多款Duer OS系统的智能音箱，核心并不在硬件身上，恰恰就在Duer OS这个系统。百度把Duer OS开放给了更多第三方厂商，也直接让这个平台更加智能。Apollo自动驾驶也是如此，百度将其开源开放，短短一年时间就133个生态伙伴和1.1万多名开发者。

产品已经不是百度的中心，平台与技术成为了他们的关键词。进入下半场，李彦宏似乎也更加平和，毕竟不知道哪天，谷歌就真的杀回来了。

丁磊：严选走上正轨，游戏已成天下第一

网易是全球最厉害的游戏公司这句话不是笔者说的，而是网易的CEO丁磊亲自说的。丁老板还向所有人承诺他们一定会研发出最有创新、最好玩的游戏。紧接着，网易就展现出他们的实力，官宣了与暴雪的合作。

电商和游戏是丁磊心头最挂念的两项业务。整个行业大环境不佳的情况下，尤其是主要竞争对手腾讯在游戏领域频频受挫，丁磊还敢于喊出这样的豪言壮语，也让人们不禁对其刮目相看。



饭局不再抢戏 乌镇互联网大会只有干货和团结（图片来自于www.chinahightech.com）

电商虽然是网易近几年来新兴业务，但网易严选的发展速度一直是行业关注的对象。此前网易严选也曾经开设过线下商店，也都是试运营。直到最近，年内首家线下店开张的消息才泄露出来，足见丁磊的谨慎程度。

和马化腾李彦宏不同，丁磊并没谈更多的技术，商业模式仍然是他关心的东西。“好的平台每天都是双11”，传达满足用户需求的理念，丁磊的心理战似乎取得了成效。

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