欧足联牵手支付宝 井贤栋：期待产生新化学反应

11月9日消息， 欧足联和支付宝在上海共同宣布：双方达成为期8年的欧足联国家队赛事全球合作伙伴关系，这其中包括2020、2024两届欧洲杯，四届欧洲国家联赛决赛，以及期间全部的欧洲杯预选赛和世界杯欧洲区预选赛等。



欧足联牵手支付宝

据悉，2020年欧洲杯将首次在欧洲12国13个城市举行，成为史上最多国家主办的单一赛事，预计比赛场次多达420场，观看人次将达53亿。

对于此次合作，欧足联主席亚历山大·切费林在发布会上表示“我们很荣幸与支付宝建立这种独特的、突破性的合作关系。”，欧足联看好支付宝在金融科技领域的领先地位，与全球亿万用户的紧密关联，这将进一步创新欧足联与全球球迷的互动方式，相信这次“团队协作”将帮助欧洲杯在“数字化升级”上打出一记漂亮的世界波。

支付宝母公司蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示，“和足球一样，支付宝所代表的移动支付，也正在成为一种世界通用的语言，用数字技术的普惠和包容去温暖每一个人。”井贤栋期待，支付宝与欧足联，科技与足球，这两种世界语言的首次握手，能够“同声相应，同气相‘球’”，为欧洲杯带来更多观众，特别是巨大潜力的新兴市场。



蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋带领着切费林展示“刷脸支付”

事实上，切费林抵达上海后，第一站是在支付宝母公司蚂蚁金服。蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋带领着切费林体验了中国特色的“刷脸支付”。

除此之外，井贤栋在当天发出的致公司员工邮件中公布了支付宝全球最新用户数：通过“9+1”的全球钱包布局，支付宝与其合作伙伴已服务了超9亿用户。而这正是欧洲杯的主力影响人群。据了解，2016年欧洲杯全球收视人口累积达20亿，70%的观众来自欧洲之外，其中亚太地区就有8.7亿。

“我们将用最新科技，为足球赛事带来更多数字化变革的机遇，打造更加友好、互动的数字化体验，让全球更多球迷更好地分享足球的激情和快乐。同时，足球也将把支付宝带到更多地方，让更多人了解、使用和喜爱支付宝”，井贤栋说。

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