写在双十一之前 今后再晒数据可能没有意义了

“双十一”由阿里巴巴CEO张勇在十年前提出。当时提出这个活动的初中也是非常的纯粹就是卖货打品牌，以及让网站活下去。

现在张勇自己也可能没有预料到，十年时间“双十一”早已经成了一场全行业的狂欢，10年前，仅有27名商家参与，销售额5200万；2017年双十一的销售总额大1682亿元人民币。甚至“双十一”本身也成了商标。

对于今年双十一，我们可以做一个大胆的预测，即突破首个亿元销售额目标用时不到10秒，双十一当天销售额突破2000亿……….数据依旧是抢眼，只不过双十一数据今后可能不会在出现了。



双十一（图片来自http://bjwhj.ybxww.com/content/2014-11/7/2014117105619884E-02.htm）

销售额对于双十一来讲已经越来越不重要

上文已经说到，双十一当前已经是整个行业的狂欢，这次狂欢也并不局限于双十一这一天而是持续有一个月的时间。

阿里巴巴和京东的双 11，都选择在 10 月 20 日正式开始。这一天零点，天猫双 11 开始预售，京东则直接开始长达 28 天的"全球好物节"。另外，今年双十一还多了一个重量级玩家拼多多。

双十一所引领的网购消费热潮也早已经深入人心。现在包括大型家电、电子产品、化妆品，甚至出现大宗商品和奢侈品都能通过网购解决，而且网购人群也已经向整个社会扩散。消费市场也是从中国走向了全球。

这里面，早期阿里巴巴等公布销售额除了打造双十一品牌以及阿里巴巴电商品牌之外，还有就是向外界展示电商将是未来消费主流，以吸引更多玩家加入一起玩。现在来看，以上目的都已经实现了。

“双十一”已经是跟美国黑色星期五齐名，并且在规模上也是秒杀。不仅如此，双十一的影响力也已经从线上传染到线下，真正做到零售行业的全行业行动。

拿今年来讲，阿里经济体将与整个天猫双11打通。除了到店、逛店、购买、交易、支付、离店、仓储的服务链路外，还有会员和营销体系都有合作。凡是跟阿里巴巴系有关系的，居然之家，苏宁，银泰以及盒马等等都会在真正参与到此次双十一的活动中去。

可以说，从教育市场解读看，阿里方面其实已经没有必要再去公布双十一的数据。当然对于阿里巴巴来讲，双十一的交易数据是其市场地位以及“新零售”理念最好解读和体现。

不过，学习成绩从60到90是好的提升是大的提升，但从90到100的提升就变得困难和缓慢。高销售额年年有，但是增幅回落所带来的负面影响也在增大。比如，苹果公司在11月1日举行的财报电话会议上宣布，以后将不再公布每财季的产品销量。

现实情况下，也是这样的感觉。从过去几年阿里公布的“双11”数据可以看到，虽然销售额呈逐年上升的态势，但近两年增速有所回落，消费者们的网购热情在逐渐减弱，购买力也在慢慢收缩。不少人表示，马上就要双十一了，购物车依然空空如也，无货想买，也“无手可剁”。

另一方面，双十一已经开始做线上和线下的融合，她的销售数据越来越有综合性，其对于第电商的指导意义也越来越弱，相反的是，它反映居民消费能力的指导性确实在逐步增加。

因此仅对于销售数据看，阿里巴巴未来将会越来越淡化其存在感。而真正的数据只要在财报里有体现就好了。



双十一缔造者张勇（图片来自https://tech.sina.com.cn/i/2018-11-09/doc-ihnprhzw7337521.shtml）

双十一依旧问题很多

双十一在最开始几年独裁最多的是，网速慢，服务器容易崩溃造成购买失败这样的技术问题。但是最近几年，抱怨最多的是商品价格并没有消费者想象中优惠。而且每年双十一，都会让不少消费者都被各种玩法所套路，甚至“拿着计算器都算不明白”，费钱又伤身，导致热情不在。

除了这些之外，双十一最大的问题是透支消费问题。基本上双十一过后，民众普遍消费欲望普遍降低。而且一直会持续到年尾。特别是双十一跟互联网金融相结合之后，这种透支效应再次加剧。

另外，今年将是马云担任阿里巴巴董事局主席时代最后一个双十一。明年张勇全面接管阿里巴巴之后，双十一还能怎么玩，让我们拭目以待。

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