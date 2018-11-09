近日，法国知名无人机厂商Parrot在河北廊坊市举办了新款可折叠式无人机Parrot ANAFI的体验会，中关村在线也受邀参与了此次体验会。继上一代产品之后，这家法国无人机厂商再次拿出了看家本领，给中国用户带来了无与伦比的体验。

便携小巧 三秒内可完成折叠

在试飞的过程中，航拍功能也给笔者留下了深刻的印象。首先是外观，众所周知消费级无人机已开始走向小型化趋势，无人机的机身整体轻量化设计更加明显，可折叠的收纳方式已成为主流。Parrot ANAFI的无人机及遥控器的设计小巧紧凑，携带轻便，三秒内可完成折叠。遥控器可在打开后几秒内启动并配对。这一点对于户外飞行的机动性提供了很好帮助。



Parrot ANAFI无人机体验 航拍再次升级

Parrot ANAFI的材质方面也很讲究，采用碳纤维和玻璃微珠，坚固耐用，具有较强的耐磨性和轻盈性。不仅可以降低整机的重量，同时如果遇到的小剐小蹭也不会留下明显“战损”痕迹。



Parrot ANAFI无人机体验 航拍再次升级

此外，还需要特意提及桨叶，Parrot ANAFI得益于载有先进空气动力学螺旋桨及，高效无刷电机的飞控系统，飞行超静音。相比Parrot Bebop 2静音效果高35%，并与同类无人机相比，静音效果高2倍。

航拍升级，云台摄像头带来全新体验

Parrot ANAFI是Parrot首款带云台的消费级无人机，也正是因为搭载了全新的摄像头，让ANAFI的航拍达到了一个新高度。这款摄像头可以实现正负90度的垂直拍摄以及180度转向。得益于这一全新功能，在桥下飞行或在悬崖上追随登山者都可以抓取到特殊的视角拍摄。



Parrot ANAFI无人机体验 航拍再次升级

由于云台摄像头的加入，无人机可以实时追踪所选定的目标，并从各个角度拍下精彩瞬间。同时，Parrot ANAFI不仅支持环绕和跟随等常见功能，4K下支持无损1.4倍变焦,1080P下支持无损2.8倍变焦。这一功能可以确保用户在拍摄全分辨率视频时仍可保持距离。

除了拍摄位置与角度之外，Parrot ANAFI的摄像头在清晰度上也有着一定的优势。HDR模式下，ANAFI可在任何光线条件下捕捉具有美丽，高对比度，具有逼真视觉体验的视频。



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延时摄影和Dolly Zoom推轨变焦也是Parrot ANAFI的重要功能。尤其是Dolly Zoom，用户只需要选中屏幕中的自己。A.I 智能影像技术会自动识别目标并进行推轨变焦拍摄。

对于消费者操控门槛来说一键功能必不可少，ANAFI采用智能A.I图像识别技术，为此创建的新版FreeFlight 6 APP提供了更为直观的界面，即使从未使用过ANAFI的用户也可以一键成功拍摄高画质图像或视频。



Parrot ANAFI无人机体验 航拍再次升级

体验中，笔者站在一群人里，ANAFI也能清楚的找到笔者并以笔者所站的位置为中心，对于极限运动爱好者来说非常方便。

人性化操纵体验，软件硬件都很重要

随着智能手机的不断发展，无人机的操控也越来越依赖软件的进化。无人机厂商们想要给用户们带来人性化的操纵体验，软件就显得非常重要了。Parrot ANAFI采用了更加直观的软件界面，即便是之前从来没有使用过系列产品的用户也能轻松上手，拍出高画质图像或视频。



Parrot ANAFI无人机体验 航拍再次升级

目前，这款App已经完全实现了中文化，诸多智能功能也将在11月更新之后上线。部分高阶功能安卓版本免费提供，而iOS受制于App Store的相关要求，每个功能收费仅6元。



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不过，光有软件的支持是不够的，安全的硬件对于无人机来说至关重要。Parrot ANAFI续航时间25分钟，为了保证安全，当飞机电量极低的状况下就会直接返航，以免发生危险。由于没有避障，Parrot ANAFI在机身材料上选择了碳纤维，这样一方面可以避免对于人或其他物品的损伤，也可以保证机身不容易损坏。最后，Parrot ANAFI还搭载了“地理围栏”功能，现场笔者也设定了一个5平方米的围栏区域，无人机果然没有飞离指定区域，也防止了和另一组试飞者相撞。

展示拍摄效果，ANAFI航拍大赛现已进行中

为了进一步的展示拍摄效果，Parrot还将于11月1日到12月31日期间面向所有ANAFI用户开展“Parrot ANAFI 2018航拍摄影大赛”。具体详情可以到Parrot官网新闻活动页查看。相信届时，Parrot ANAFI的拍摄实力，也能够被更多的人看到。

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