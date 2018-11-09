早报:特斯拉任命新董事长 贾跃亭承认赶走恒大出纳

【科技早餐】

●特斯拉任命罗宾为新任董事长 马斯克：期待一起工作

特斯拉正式任命罗宾·丹霍姆（Robyn Denholm）出任董事长一职，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）发布推特表示：感谢罗宾加入团队，非常尊敬。非常期待与她一起工作。据了解，丹霍姆从2014年就一直任职于特斯拉董事会，而特斯拉今日正式任命丹霍姆出任董事长一职，任命即刻生效。在通知期达到六个月之后，丹霍姆将不再担任澳大利亚电讯公司Telstra的首席财务官以及战略主管职位。

Z点评：，马斯克跟华尔街投行之间的恩怨斗争将会告一段落。



特斯拉任命新董事长（图片来自http://m.sohu.com/a/236699403_413981）

【行业热闻】

●兰亭集势宣布以8555万美元收购新加坡电商Ezbuy

根据这项股票购买协议，以及这笔旨在与公司当前业务形成协同效应的战略交易的一部分，兰亭集势已同意以一年期无息可转转本票的形式，作价8555美元收购Ezbuy 100%的股权。 Ezbuy创建于2010年，总部位于新加坡。目前，Ezbuy是东南亚地区领先的跨境电商平台之一。

●腾讯回应因游戏审批冻结削减游戏营销预算：不予置评

根据几天前发送给高管人员的信件，中国最大的游戏公司正要求营销高管控制资金流并且减少支出来“一同度过难关”。比如说，尚未获得政府审批的游戏需要将剩余资金还给腾讯。腾讯发言人简叶（Jane Yip）拒绝就预算下调一事置评。

●FF独家回应：恒大违约在先 我们才赶走出纳

针对恒大健康11月7日发布的公告，FF对新浪科技回应称，“根据此前签署的相关投资协议，恒大向FF派驻的出纳员拥有访问FF全部财务记录的权限，同时对每一项财务支出进行详细审核和批准。FF在第一时间履行了相关协议约定的义务，包括在8月份后全力支持恒大其他派驻人员进场进行财务审查，包括提供详尽完整的财务信息、记录等，所以并不存在FF违约的情形出现。由于恒大拒绝履约，导致上述协议事实上已经无效和自动终止。10月初，在FF对恒大健康提起仲裁之后，基于内部财务管理流程，FF正式停止了该出纳员以及恒大相关财务审查人员对FF财务信息的访问权和相关工作，这恰恰是恒大单方面违约所导致的。”

●BAT等联合发出倡议 成立中国数字经济投融资联盟

在第五届世界互联网大会期间，中国互联网投资基金、中国信息通信研究院、国家互联网应急中心、红杉资本、阿里巴巴、腾讯、百度等50余家单位联合发出倡议，发起成立中国数字经济投融资联盟。

●微软已经收到Windows 10激活失效问题报告 预计2日内修复

微软刚刚发布了一份关于当前与Windows 10 Pro版本相关的激活问题的新问题公告。这种情况发生在日本，韩国，美国和许多其他国家，“一位微软支持工程师在社区论坛上发帖说道。“我很遗憾地通知，目前微软的激活服务器存在暂时性问题，有些客户可能会遇到此问题，其中Windows显示为未激活。我们的工程师正在加班加点解决这个问题，预计会在一到两个工作日内得到纠正。“

●Windows 10 2019春季更新将引入全新行动中心

Windows Insider预览版让外界了解微软如何看待Windows 10 2019春季更新当中的行动中心，从外观上看，该公司正走在正确的道路上。首先，行动中心正在获得一个亮度滑块。此外行动中心底部提供专用的“添加”按钮，允许用户启用可用于系统但尚未显示的新快速操作。

●大众计划推出售价不到2万欧元的电动汽车 与特斯拉竞争

一位知情人士表示，大众将提供一款售价低于2万欧元（合22836美元）的电动汽车与特斯拉竞争，并将旗下三家工厂改造为电动汽车工厂，这是一项影响深远的整改计划的一部分。这位知情人士说，这款被称为“MEB entry”的电动汽车准备生产20万辆，而中型轿车Aero的产量将达到10万辆。



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