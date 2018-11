侨鑫集团获IDC最具分量奖:数字化转型领军者

近日,由IDC中国主办的“2018 IDC数字化转型年度盛典暨第三届中国数字化转型领军用户颁奖典礼”于北京圆满落幕。侨鑫集团与中国平安、汉能集团、三一集团等企业同台竞技,凭借一体化全数据云平台在同行中脱颖而出,摘下本年度数字化转型综合领军者大奖。

过去三十年,侨鑫集团致力于成为理想生活引领者,新时代背景下,侨鑫利用云和大数据的力量实现客户洞察,为客户打造极致生活,加速数字化转型进程,打造百年侨鑫,成就下一代辉煌。——“侨鑫集团首席执行官Eric Chow”





IDC是全球IT领域著名的第三方独立研究机构,IDC数字化转型大奖素有“IT界奥斯卡奖”之称,获奖者均为在数字化转型中取得突出成就的企业典范。今年是IDC数字化转型颁奖典礼的第四年,八场不同主题的精彩分论坛同时进行,分别就大数据与人工智能、物联网与边缘计算、混合云与行业云等八大时下最热门的主题展开深入讨论和交流。





历届IDC年度颁奖盛典在IT业界享有很高的声誉,其间展望交流分享的观点和经验为行业所重点关注,超过1000位中大型企业的IT和相关负责人,以及50家业界知名媒体出席了本次盛典。侨鑫集团首席信息官Steven Chang就“云时代的企业登云之路”,与IDC及众多知名IT合作伙伴一起共同商讨企业数字化转型的未来发展趋势,交流数字化转型最佳案例。





云时代,线上线下的界限被打破,一切被重新定义,相互融合。云是这个时代的连结媒介,手机是载体,数据是依归。传统的业务模式,数据掌握在第三方手中,云时代下,侨鑫需要一手掌握数据,直接接触客户。支撑这一切业务变革的,是侨鑫IT一手搭建的全数据云平台,从分散到连结,从僵硬到灵动,从无机到有机,云平台承载了海量业务数据的自如运转,解放了IT的生产力,助攻数字化转型更上一层楼。

转型之路,道阻且长。自2016年侨鑫集团确立“Digital Transformation driven by Business Transformation and IT Transformation”数字化转型战略以来,曾出现很多阻力与杂音。推进过程中的技术门槛,业务与IT的互相磨合,保守观念的不解质疑……但在公司、各部门领导与同仁、甲骨文、北森、新华三、惠普等合作伙伴的支持下,艰难困苦,玉汝于成。如今,这趟登云之旅斩获最具分量的综合领军者大奖,是对侨鑫集团数字化转型战略与成果的最大认可。

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:侨鑫集团获IDC最具分量奖:数字化转型领军者http://news.zol.com.cn/702/7027007.html