iTunes是很多国人讨厌使用的一款软件，因为它很难用。然而在这几天，这款软件再次成为了整个互联网上的焦点。近期，欧美许多知名歌手都发布了新歌，包括了Lady Gaga和Ariana Grande。不过，令她们的粉丝感到惊讶的是，这两个人都没有拿到iTunes美区榜单的冠军。



iTunes“刷榜”这种玩法 让老外们彻底懵了（图片来自于www.google.com）

挤掉Lady Gaga和Ariana Grande冠军的那位歌手国人都不会陌生，就是吴亦凡。iTunes音乐美区的榜单中，基本都被吴亦凡所占据，而Ariana Grande的新歌也仅仅获得了第四名的排位。大多数国内网民的眼中，这样的行为很有可能就是“刷榜”。

就是这个国内见怪不怪的事情，但在海外却引起了轩然大波。不仅美国的普通用户没有见过类似的阵仗，就连苹果本身都有点懵。毕竟吴亦凡的新单曲下载预计高达1400万，这个数据甚至超过了榜上所有欧美歌手的预计下载量的总和。

更令人意外的是这次事件的后续。先是11月7日，有消息指出吴亦凡的单曲在榜单上不见了踪影。随后，环球音乐发布了声明，表示自专辑《Antares》发行以来，就遭遇了许多不实消息，公司保留采取法律措施的途径。

在昨天晚间，Ariana Grande的经纪人也在Instagram上进行了表态，在了解到事情的起因是粉丝为吴亦凡生日自发打榜之后，这名经纪人也决定为之前不理智的行为进行道歉。至于吴亦凡方面究竟有没有刷榜，苹果官方并没有出面进行说明。从目前的状况来看，各路的声音也都更加倾向于吴亦凡并没有进行刷榜，是粉丝自发行为让吴亦凡的单曲获得了如此之高的排名。

事实上，就像我们前面所说的那样，“刷榜”在国人眼中并不是一个稀奇的事情。现在随便一个软件都有热搜或者是作品热度的排行榜，而作为宣发或者公关部门，花钱买热搜榜或者歌曲排行榜已经是一件再正常不过的事情。买热搜已经衍生出一条完整的产业链，更不要说还有粉丝自发组织买热搜和控制评论。

不仅仅是歌手和演员，软件为了冲击下载排行榜的排名，也会采取类似的手段。和吴亦凡iTunes时间同一时间，抖音海外版Tik Tok也登上了App Store九月免费榜，击败的是Facebook旗下多款长期霸榜的社交软件。可惜的是，Tik Tok也遭到了类似的质疑，29%的留存率远远低于Facebook App。国外媒体认为，Tik Tok能够冲到榜首，主要是因为广告投放带来了如此之多的下载量。然而，这样的方法带来的下载量并不能让活跃用户增加。



iTunes“刷榜”这种玩法 让老外们彻底懵了（图片来自于www.google.com）

iTunes榜单很难弄虚作假，而粉丝经济所带来的附带产物则足以让榜单的数据看起来不那么正常。西方人认为粉丝在iTunes上购买一份音乐就已经是对他们喜爱歌手的支持，购买多份在他们眼中自然不是常态。在不了解内情的西方人眼中，这样的行为第一时间很容易与弄虚作假划上等号。

对于内容创作者和软件厂商来说，所有的“刷榜”行为都是虚无的。短期内可以获得一个比较亮眼的数字，但最终能否获得更多人的认可是一件未知的事情，粉丝经济同样助推了类似行为。当然，欧美音乐工业体系中并不存在类似的“操作”，如果他们真正了解了这些行为背后所代表的粉丝经济新玩法，难保他们不会喊出一句真香，毕竟漫威已经尝到了甜头。

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