BOE（京东方）全球创新伙伴大会于京召开

北京时间11月7日，京东方全球创新伙伴大会·2018（BOE IPC·2018）在北京盛大开幕，来自全球的物联网企业和专家齐聚一堂，共同探讨了物联网细分领域应用、技术及未来趋势。大会期间，BOE（京东方）全面展示了器件与方案、物联网系统、智慧系统领域的创新应用及解决方案，让用户体验到物联网技术发展为生活带来的改变。





京东方全球创新伙伴大会·2018在北京盛大开幕

BOE（京东方）创始人、董事长王东升在“应用场景：物联之钥”主题演讲中表示，物联网的价值，应体现在满足人们对美好生活向往，这一需求上。物联网进步发展过程，就是将知识、标准和经验等专业资源形成的优质算法，和强大的算力（AI、传感、计算、存储、传输、显示）、功能硬件、软件等相融合，加上场景相关有效海量数据，不断进化升级和价值创造的过程。因此，应用场景是打开物联网价值创造之门的钥匙。京东方讲的“芯屏气\器和”也就是这个道理。



BOE（京东方）创始人、董事长王东升发表主题演讲

在BOE IPC·2018上，物联网之父Kevin Ashton分享了物联网创新应用场景，BOE（京东方）首席执行官陈炎顺在“聚焦场景·共创共赢”主题演讲中对BOE（京东方）在物联网领域的创新应用和场景进行了全面解读。

同时，来自哈佛医学院影像学教授Georges El Fakhri、京东集团副总裁许凌、ALCAN系统有限公司CEO Onur H. Karabey分别进行了“分子影像和人工智能在医疗健康中的作用”、“用科技创造美好未来”以及“智慧天线的未来”的主题演讲。大会期间还举办了显示器件、传感器、智造服务、智慧零售、数字艺术、移动健康、智慧健康服务领域的七大论坛，探讨了物联网各细分领域的技术、产品和应用。

近年来，BOE（京东方）持续推出智慧端口产品及解决方案，构建细分物联生态。在器件及方案领域，BOE（京东方）推出了包括BOE 8K显示终端、BOE 8K解码器及BOE 8K内容云平台的8K超高清显示解决方案，多款可弯曲、可折叠、可卷曲的柔性AMOLED显示及屏下指纹识别解决方案，以及应用于医疗、工业、信息交互、基因测序等领域的高端传感技术及解决方案；在物联网系统领域，BOE（京东方）为智慧零售、智能制造、智慧交通、智慧能源等细分领域提供创新产品、服务和解决方案；在智慧健康领域，BOE（京东方）通过移动健康管理平台和数字化医院为用户提供了全面的健康服务。



BOE（京东方）全球创新伙伴大会·2018召开

自从2016年BOE IPC大会上提出“开放两端、芯屏气/器和”物联网发展战略以来，BOE（京东方）已与数千家全球伙伴进行合作。BOE（京东方）将持续开放应用端和技术端，推动信息技术与各行各业融合创新，携手合作伙伴为全球用户带来优质体验的物联网创新应用和服务。

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