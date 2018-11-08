早报:三星展示可折叠屏手机 恒大反诉贾跃亭

【科技早餐】

●三星推出可折叠屏手机 采用Infinity Flex Display

三星电子周三在旧金山向开发人员发布了备受期待的可折叠手机，它使用了一种新的显示技术，三星称其为Infinity Flex Display。不过三星依旧是没有公布这款手机的发布日期以及这款手机最终命名和设计。

另外，三星还敦促Android程序员开始为该产品编写应用程序。其目标是获得关键反馈，因为新技术将要求开发人员调整应用程序，以确保在手机折叠成平板电脑时运行顺畅。

Z点评：未来手机长什么样，或许三星能给你解答。



三星展示可折叠屏手机（图片来自https://tech.sina.com.cn/t/2018-11-08/doc-ihnprhzw0966013.shtml?cre=tianyi&mod=pctech&loc=2&r=25&doct=0&rfunc=12&tj=none&tr=25）



【行业热闻】

●传赛灵思有意收购迈络思 收购价或超每股100美元

消息人士称芯片公司赛灵思（Xilinx）已聘用巴克莱银行帮助其收购迈络思（Mellanox），延续半导体行业的整合趋势。报道称，此前赛灵思已与迈络思进行接触，对其发起了收购要约。匿名消息人士透露，该交易近期不会达成，并有可能以流产告终。其中两名消息人士称，如果交易最终能够达成，则预计将在12月对外宣布。

●高通第四财季营收58亿美元 同比转亏

高通今天发布了2018财年第四财季及全年财报。报告显示，高通第四财季净亏损为5亿美元，相比之下去年同期的净利润为2亿美元；营收为58亿美元，比去年同期的59亿美元下滑2%。高通第四财季业绩超出华尔街分析师预期，但对2019财年第一财季营收的展望远不及预期，推动其盘后股价下跌近4%。

●传软银与哈啰单车谈判 商讨投资事宜

软银正与中国共享单车初创公司“哈啰单车”(现已更名为“哈啰出行”)谈判，商讨投资事宜。该知情人士称，目前谈判仍在继续中，尚未达成协议。另外，具体的投资规模和估值也不得而知。



●恒大全面反诉贾跃亭 要求其履行合约

恒大健康今日发布公告，称全资子公司时颖对贾跃亭和合资公司 Smart King （法拉第未来母公司）提出仲裁全面反诉，要求贾跃亭和合资公司履行合约。公告称，贾跃亭和合资公司强行赶走时颖委派的出纳员、强行阻止时颖财务人员进场进行财务审查，造成时颖无法知悉合资公司的财务状况。按照股东协议，时颖有权进行财务审查并向合资公司委派出纳员，同时约定如果出纳员七天不签字即视为同意付款。

●马化腾：微信小程序应用数已超100万 日活达2亿

马化腾在演讲中说：“我过去是程序员出身，学的编程语言，不管C也好，JAVA也好，都是国外的编写的。但是今天如果大家到实体书店或者网上电商网站搜索‘小程序’这三个字，你可以看到涌现出来大量的和小程序有关的开发和应用的书籍。”马化腾透露，现在，已经有150万开发者加入到了小程序的开发，与我们共同发力推动小程序生态的发展。

●Salesforce CEO邀请马斯克湾区挖隧道 马斯克：行！

对于Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）提出在旧金山和湾区挖掘公共交通轨道的想法，埃隆·马斯克（Elon Musk）表示出了愿意考虑的态度。

●苹果：新款 MacBook Air 电池可以独立更换

根据苹果内部维修指导手册可知，最新发布的2018款MacBook Air 的内置电池可以单独拆下更换，大大提高了可维修性并且对环境更加友好。从 2012年开始，苹果发布的MacBook和MacBook Pro笔电的电池都是通过胶水粘到设备的顶壳，如果用户想要换电池，苹果的做法是更换整个顶壳，包括键盘和触控板。

●网友称锤子科技只有情怀没有创新 罗永浩忙回应

有微博网友称锤子科技CEO罗永浩只有情怀，没有创新，但它自己以为那点抄袭之后的变异就是创新。对此微博认证为复旦大学中文系教授严锋回应：大爆炸、闪念胶囊、背部logo指纹识别、一步边栏……这些不是创新？同时锤子科技CEO罗永浩也对此说道：“感谢严锋老师，不用跟他较劲，我们做大众消费品的，手机我们会继续做，放心”。

【新品上手】

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【科技杂谈】

字节跳动融资尘埃落定 软银独爱中国新兴企业

贾跃亭的造车梦和FF91终究还是“死了”

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