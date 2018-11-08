字节跳动融资的消息从去年流传到了今年，上市的进程也一拖再拖。令人意外的是，软银集团旗下的愿景基金最终成为了字节跳动上市最大的助推器。之前人们也在猜测今日头条会从哪里获得融资，但人们万万想不到，孙正义会成为最终的答案。





字节跳动融资尘埃落定 软银独爱中国新兴企业（图片来自于www.163.com）

根据《日本经济新闻》给出的消息，“软银愿景基金”已经对外确认向字节跳动出资，但是出资金额和出资时间还属于“无可奉告”的状况。不过从目前的状况来看，融资之后的字节跳动，估值超过750亿美元已经成为了定局。

字节跳动上市第一次上市传闻的高潮就是今年春节之后。音乐短视频软件抖音成为了全中国最热门的话题，加上新闻聚合平台今日头条，当时还未改名的字节跳动手中握有两个核弹级的产品。人们也对这一新兴企业上市充满信心。

然而，正当人们对字节跳动充满期待的时候，内涵段子App下架、抖音App和今日头条App进行整改这三件大事就接踵而至。三记重拳之后，字节跳动的市值也遭到了重创。尽管还有零星传闻出现，但人们对字节跳动的估值也从750亿美元跳水到350亿美元。

不过，字节跳动最终经受住了这些“考验”，就像唐三藏，经历了九九八十一难之后，取得真经的时刻也即将到来。软银的注资也意味着字节跳动Pre-IPO融资已经完毕，上市到来的那一天似乎也不远了。

颇为有趣的是，孙正义旗下的软银公司近几年来对投资中国初创企业非常感兴趣。无论是之前的滴滴出行，还是现在的字节跳动，都获得了软银集团的垂青。去年五月份的时候，软银向滴滴注资了20亿美元，而今年他们向字节跳动至少也要注资30亿美元，足见他们投资的力度之大。



字节跳动融资尘埃落定 软银独爱中国新兴企业（图片来自于www.sohu.com）

除了前面提到的两家公司之外，平安好医生也在去年年底的时候获得了愿景基金Pre-IPO 4亿美元的融资，并在今年5月成功的在港交所上市。平安好医生也成为了全球互联网医疗第一股。移动医疗和人工智能的结合也是软银看好他们的主要原因。

这样的投资策略其实比较符合孙正义近年来对初创企业的态度。孙正义经常鼓励初创企业，希望这些公司有更大的雄心抱负，接受高于最初要求数亿美元的资金来推动公司增长。尽管有些声音认为孙正义鼓励这些公司去融更多的钱是为了让他们保持非上市公司的状态，而扩张速度过快对初创企业来说并非是一件好事情。 不过从客观上来说，孙正义的投资让更多的中国初创企业迎来了高速发展期。

字节跳动的融资已经到位，未来三四个月里，上市的时间表或许就将出炉。张一鸣会选择香港还是美国，这也是一个比较重要的疑问手。如果能够在明年初成功上市，那么“BATTMD”中就只剩下滴滴没有上市，想必程维一定会压力山大吧。至于软银会不会再推滴滴一把呢，就让我们拭目以待吧。

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