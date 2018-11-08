法拉第未来贾跃亭跟恒大许家印的仲裁案已经完结，结果是两家公司彻底闹掰。断供之后的法拉第未来（Faraday Future）真揭不开锅。

援引自消息人士说法，大约60多名来自汉福德工厂的员工已经被休假，而在一周半之前，已有40名汉福德工厂的员工被解雇。目前该工厂目前只剩下约10名经理和主管。

这时作为老大的贾跃亭正忙着四处找钱，最新消息的得知，法拉第未来正式签约美国顶级投资银行Stifel（斯提夫尔），全面加快融资进程。

目前暂时未知到融资规模，但就当前情况看法拉第未来即便是融资成功，也只是继续在做最后挣扎。贾跃亭的造车梦以及FF91最终会“死掉”。



贾跃亭的造车梦和FF91终究还是“死了”（图片来自https://diyitui.com/content-1538963146.75092180.html）

8亿美元两个月烧光

为什么会说，贾跃亭的造车梦会“死”。现在来看看，贾跃亭为支持自己造车梦总共投入了多少钱。这主要分为两个阶段：以一个极端是乐视危机之前，一个是乐视危机之后。

当初在乐视大厦还没有“坍塌”时，贾跃亭从2014年开始已经陆续投入到了100多亿人民币去支持其造车计划。

法拉第未来（Faraday Future）这家公司成立2014年，其全球总部位于美国拉斯维加斯，研发中心在洛杉矶。

2015年，法拉第未来正式发布了一张概念车的宣传图，表示将在2016年的CES上正式推出这款产品。2015年11月，乐视创始人贾跃亭资助的美国电动车初创公司Faraday Future，将投资10亿美元兴建一座新电动车制造厂。

2016年1月5日，乐视宣布与美国初创电动汽车公司法拉第未来达成战略合作 。2016年8月，法拉第未来的纯电动跨界车FF91被曝光。外观设计上整体与特斯拉MODEL X非常相似。2017年1月，法拉第未来在美国召开发布会，正式推出了FF91。

从以上事件中可以看出，贾跃亭早期的这100亿人民币基本上都是在搭建框架，并没有将钱落实到研发上去。同时这期间贾跃亭关于FF91的相关营销也是出奇的多，什么北京车展、美国CES、这里FF991都是秉着能去就去，能搞多大就高多大的宗旨办的，甚至还拉来了阿斯顿马丁站台，这中间的浪费了多少钱就不用多说了。

乐视危机发生之后，贾跃亭就跟恒大签上了线，期间恒大许家印计划投入二十亿美元，前期先投入8亿美元。可是万万没想到，这八亿美金仅维持了两个月，贾跃亭就开始喊没钱了，而且双方还因此闹上了仲裁法庭。

由此来看，贾跃亭的造车梦会“死”很大的一个原因是，贾跃亭的法拉第未来并不能实现自身造血功能，加上贾跃亭只会问投资者要钱而不会正确地花钱。也就导致了法拉第未来烧钱不断，而且还进展缓慢。

相比较之下，国内的互联网汽车创业者强太多了。以最成功的例子蔚来相比，其自2014年成立开始，总共获得6轮融资，融资额高达30亿美元，这与法拉第未来融资规模相当。

不过人家蔚来的主力车型已经实现了量产。据了解蔚来有三款产品：量产车ES8、EP9和EVE概念车，已经实现交付的只有ES8，这款车型2018年的目标是交付1万辆，截止9月30日已经交付3368辆。

并且蔚来还完成了美国IPO，可以说蔚来现在是亏损，但是他正在努力实现自我造血。相比较法拉第未来，蔚来汽车可以走的更远。

恒大仍旧是贾跃亭绕不过去的坎

相比较白衣骑士融创孙宏斌，恒大许家印可不是来做慈善的。10月25日，恒大健康发公告称，仲裁员否决了贾跃亭剥夺恒大融资同意权的申请，并否决了贾跃亭要进一步剥夺恒大资产抵押权的新申请。贾跃亭全面落败，踢恒大出局的意图破灭。

而且根据当初对赌协议，如果FF91 不能在2018年底实现量产，则贾跃亭将会失去对法拉第未来控制权，同时法拉第未来中国分公司也将成为恒大的资产。

另据仲裁结果显示，贾跃亭获得的5亿美元融资许可，依旧需要恒大审核通过才算是生效，否则贾跃亭谈了也是白谈。根据最新恒大健康发布公告称，该公司已经开始全面反诉贾跃亭违约。

到这里事情已经明了，就是法拉第未来在实现FF91量产的规划下已经沦为了资金黑洞，贾跃亭融再多的钱也无法填满。另外恒大吞噬法拉第未来也基本成定局。

综合两方面看，贾跃亭的造车梦和FF91可以休矣！

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