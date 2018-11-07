聚焦国内 布局海外 奥佳华发力全球健康产业市场

近日，来自全球保健按摩领导者奥佳华携旗下最新发布的旗舰级按摩椅——御手温感大师椅 AI版亮相首届中国国际进口博览会。在本次进口展上，奥佳华不仅向外界展示了领先行业的产品实力，同时也传达了发力全球健康产业的决心。





旗舰新品亮相进博会，奥佳华获中外友人点赞

此次展出的OGAWA御手温感大师椅AI版是奥佳华于10月16日发布的旗舰新品。该产品在全新升级4D机芯的基础上，新增疲劳检测系统、人脸识别、语音控制等多项创新智能配置，为广大消费者还原推拿大师般精准、细腻的按摩手法，带来媲美大师的按摩体验，在本次进博会中获得了中外友人的认可。





御手温感大师椅AI版采用全新升级的4D机芯，是一次关乎按摩本质的提升。该4D机芯首次搭载NIDEC无刷电机，不但体积和重量减少了一半以上，而且更耐用、更具爆发力。按摩动作的流畅度和细腻度也因此得到了进一步的提升，更加接近真人按摩手法。该机芯配有多达24颗的精密传感器，能够实现毫米级定位，让每一个按摩动作都精准到位。此外，机芯中的处理器由一核升四核，多维协同，运算速度更快，让按摩手法如真人般灵活多变。





该新品在AI人工智能技术的应用，让这位“按摩大师”做到了更“懂你”。全新疲劳检测系统、云端数据库及AI智能算法。它针对每个人不同疲劳状态和健康数据可以一键定制舒适、有效的私人推拿手法与方案，方便又贴心；人脸识别功能，能够快速识别登陆个人账户，建立专属按摩档案，让你的每一次按摩都是贴心专属；另外，这也是一台能“听懂人话”的按摩椅，搭载智能语音操控功能，彻底解放双手，为你打造沉浸式按摩体验。值得一提的是，御手温感大师椅AI版还能为用户提供定制化的服务，打造独一无二的“按摩大师”。

聚焦国内战场 布局海外市场

本次进博会不仅是国家展现实力，寻求更多对外合作机遇的盛会，也是万商云集，企业展现技术与实力的平台。奥佳华作为拥有全球完整的产业链和雄厚研发能力的按摩器材供应商、有最大的销售渠道,在全球按摩椅行业中举足轻重。当前，奥佳华不仅布局全球，同时也逐渐把国内这个全球最大的按摩椅市场，打造成为奥佳华的主战场。

奥佳华的海外市场遍及东南亚、中国香港、中国台湾、日本、北美及欧洲,覆盖亚洲、北美、欧洲三大保健按摩核心市场,销售网点共计超过10万个(含门店、专柜、经销商网点等各种渠道)。未来,奥佳华将持续开拓全球市场,在印尼、印度、澳大利亚、中东及北非等国家作进一步布局。

反观国内市场，奥佳华则大力加强品牌营销与全渠道拓展，坚持线下“直营抓服务、提店效；经销做下沉、拓门店”、线上“打品牌、提份额”策略，并取得了良好的效果。在直营、经销、电商“三驾马车”齐头并进的同时，奥佳华在品牌营销也下足功夫。通过高端会议合作、明星代言、体育营销、娱乐营销等形式,大打跨界组合牌,以有趣、轻松、感性的方式向大众展示按摩椅使用场景,多角度传递并延伸品牌的健康理念。

2017年奥佳华OGAWA进驻金砖国家峰会主会场,获得各国政要等参会嘉宾的一致好评。同年，奥佳华力邀香港著名男歌手、演员陈奕迅代言御手温感大师椅系列产品。在体育营销方面,奥佳华连续十年赞助上海劳力士大师赛,并获得组委会授予的“大师赛十年纪念奖”。在娱乐营销方面，奥佳华连续两年合作《中国好声音》，并入驻导师休息室，为导师们放松压力，也让奥佳华按摩椅出现在更多人的视野中。

目前，国内按摩椅行业正处在起步阶段。从保有率来看，目前中国家用按摩椅保有率仍不足1%，对标成熟韩国市场其保有率则有12%。随着经济发展和消费升级,更多人愿意为疲劳问题买单，按摩椅行业将会拥有千亿规模市场规模。据透露，奥佳华拟在厦门市集美区投资年产100万台智能按摩椅生产基地，为企业在国内外的进一步发展提供更充足的产能。





奥佳华集团董事长邹剑寒认为：“改善人的生活状态，使人们生活得更健康，是未来人们不断追求的生活趋势，市场无限”。聚焦国内战场，布局海外市场，将奥佳华持续打造成为一家全球健康企业才是未来主要方向。未来，拥有与生俱来国际化基因的奥佳华集团将不断科研创新，持续构建和优化经营资源，提升经营能力，为全球消费者提供更加精准的健康解决方案。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：聚焦国内 布局海外 奥佳华发力全球健康产业市场http://news.zol.com.cn/702/7025500.html