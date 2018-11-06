【中关村在线新闻资讯】11月6日消息，北京时间今天早间，“二十一世纪的计算”学术研讨会暨微软教育峰会在北京召开。此次教育峰会上，微软公司CEO纳德拉进行了致辞。致辞中纳德拉肯定了微软亚洲研究院20年来做出的贡献，并提出好奇心驱动学术研究的观点。



纳德拉微软教育峰会致辞：好奇心驱动研究

为了说明好奇心驱动研究，纳德拉举了中国唐朝时代著名高僧玄奘的故事。玄奘曾经在印度学习过一种叫Yogachara的科目，这个科目主要内容就是用你的思维如何控制你的体验。这一个科目是个长期的任务，现在人们也还在继续研究。所以在某种意义上，玄奘在公元五世纪试图弄清楚人类经验是如何产生的，也就是你的思想如何定义这种体验的。这其实就是研究的真谛，今天大家汇集在一起也正是为了庆祝这件事情。

在谈到微软亚洲研究院的成果时，纳德拉表示微软亚洲研究院在近20年里发布了5000多篇论文，有来自超过300所大学的6000名学生在微软亚洲研究院实习过。不仅仅是研究本身，微软亚洲研究院研究取得的突破也非常重要。过去几年之间，AI是微软亚洲研究院的研究重点。微软成功实现了人类同等水平的对象识别的能力，语音识别、阅读理解和机器翻译能力也都达到了非常高的水平。

纳德拉也提到了小冰项目，小冰的核心不只是打造一个有AI的对话系统，而是要解决一个最棘手的问题，那就是打造一个人工智能系统。不仅仅可以表现出IQ，还可以表现出EQ。微软小冰现在有6.6亿用户的粉丝，打了超过一百万通的全双工电话，而这些电话都是在开放的对话领域进行的。

纳德拉每次来到中国最高兴的事情就是与中国的中小企业见面。中小企业和政府机构因为微软的产品提升了自身竞争力，这也是微软的使命。研究院所作出的贡献不仅仅是研究本身，更是对整个社区的影响。



最后，纳德拉重提比尔·盖茨先生以及其他的研究院创始人对于亚研院提出的愿景。以“好奇心”为驱动的研究能推动基础研究的发展，它不仅仅使得微软能够取得发展。如果能够一直持续下去，同样也能够对全世界产生巨大的影响。

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