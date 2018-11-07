早报:老罗相声说得好 锤子发布会推3款家居周边

【科技早餐】

●老罗再开发布会：推三款家居周边

今年的“锤子科技和TA的朋友们”发布会，共计发布畅呼吸加湿器、声盼科技大卫和希瑞智能音箱D1、地平线8号旅行箱在内的三大锤子科技生态链新品。

第一款产品畅呼吸空气净化器（落地款和桌面款）。畅呼吸智能落地式加湿器拥有4倍于国标加湿效率等级A的超高加湿效率，额定加湿量达到了1200+ ml/h。畅呼吸桌面式加湿器，额定加湿量400+ ml/h。主要区别在于体积、加适量；更适用于桌面使用。

价格方面，畅呼吸智能落地式加湿器售价1999元，11月25日开始发货，现已接受全款预定。畅呼吸桌面式加湿器售价999元，12月25日开始发货。

第二款产品大卫和希瑞智能音箱D1。支持双1.75英寸全频段扬声器；还支持通过AUX OUT接驳专业设备播放和A2DP蓝牙音频传输技术。预设“耿大卫”和“何希瑞”唤醒词分别对应了系统中男女两种人设，并拥有共计4种不同的人格表现。

售价方面：这款产品最终定价899元，但是具体的发售时间为双十一之后。

第三款产品地平线8号旅行箱。该产品有铝镁合金和PC两种不同材质。此外这款旅行箱的旗舰版加入了方便插拔的移动电源，该移动电源拥有20000毫安时容量，支持18W快充。

售价方面：地平线8号商务旅行箱（标准版）深灰色版售价1199元，银色版售价999元；于11月6日晚九点在锤子科技官网和京东商城开启预约，11月11日正式开售；地平线8号商务旅行箱（旗舰版）深灰色售价1999元，将于2019年4月开售。

另外这款旅行箱还拥有PC材质的版本，单产品售价仅为299元。

Z点评：感觉锤子正向着“小米2.0”迈进。那么市场上是否真的需要两个“小米“吗？



以上最受人关注的产品老罗一概略过（图片来自https://news.mydrivers.com/1/601/601957.htm）

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●摩根士丹利将苹果目标股价调低至226美元

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