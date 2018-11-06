双屏/翻盖/实体键盘 三星W2019真机图曝光

【中关村在线新闻资讯】11月6日消息，三星W2019已经确认将在11月9日正式发布。现在网友又曝光了该机的真机图，该机整体上依旧保持了硬朗的设计风格，金属机身很有质感。







（图片来自http://tech.sina.com.cn/mobile/n/n/2018-11-01/doc-ihnfikve0880131.shtml）

从曝光的图片上看，三星W2019依旧将采用该系列经典的金属机身和翻盖式设计，同样配备内外两块屏幕。键盘部分仍然采用经典的圆形导航按键，背部升级为横排双摄，取消了后置指纹识别模块，下方为“心系天下”的标志性logo。

跟上一代W2018相比，三星W2019的外观设计有多有改进，包括翻盖、双屏、实体键盘等。该机的机身旁除了电源键、音量键之外，还有另外的一枚按键，有可能是为Bixby设置的专属按键。

目前，三星新一代商务旗舰手机W2019已经确认将11月9日推出，而发布会地点是江苏无锡·江阴。 至于价格方面，去年三星W2018在中国的上市价格为21999元起，今年的三星W2019不太可能低于这个价格，预计将持平甚至更高。

三星W2019是W系列第一款配备双摄的机型，也应该是第一款配备这一设计的翻盖手机。至于双摄规格应该和S9/Note9差别不大，主摄支持F1.5/F2.4双光圈。

其他硬件方面，三星W2019配备两块4.2英寸的SuperAMOLED屏幕，搭载骁龙845处理器，内置3000mAh电池，拥有独立的Bixby按钮。机身底部配备了USB Type-C接口、扬声器和麦克风。

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