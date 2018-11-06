三星W2019再曝光：双摄像头 取消3.5mm接口

【中关村在线新闻资讯】11月6日消息，三星W2019的消息陆续被曝光，最先消息显示机身并不会设有3.5mm耳机插头，则是通过USB Type C插头充电以及链接耳机。



三星W2019再曝光：双摄像头（图片来自http://tech.ifeng.com/a/20180708/45053703_0.shtml）

对此韩国媒体指出这可能是三星释放出的一个信号：明年即将发布的Galaxy S10也将取消3.5mm耳机孔。他们给出的理由是，去年的W2018所采用的双光圈，后来就在Galaxy S9系列上出现了。所以W系列的一些特性，或许对于即将发布的新机而言会有一定的预示意义

早前消息称，三星W2019依旧延续之前的设计风格，即内外双屏幕+翻盖式结构，并配备经典的T9键盘。加入了后置双摄像头，采用了与三星Note 9一样的双1200万摄像头模组，其中一个摄像头还配备可变光圈，光圈为f/1.5-2.4，另一个摄像头的光圈为f/2.4，支持2倍光学变焦。

机面的屏幕将会加入屏幕指纹识别功能，是Samsung手机中首次加入。其他硬件方面是，搭载骁龙845处理器，内置3000mAh电池，拥有独立的Bixby按钮，以及256GB内存起步。



三星W2019发布会邀请函（图片来自http://www.leikeji.com/article/22082?night=1）

目前，三星新一代商务旗舰手机W2019已经确认将11月9日推出，而发布会地点是江苏无锡·江阴。

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