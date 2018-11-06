土豪赶紧看过来 三星W2019确认11月9日发布

【中关村在线新闻资讯】11月6日消息， 三星新一代商务旗舰手机W2019已经确认将11月9日发布，地点是江苏无锡·江阴。目前业内媒体已经收到了发布会邀请函。



三星W2019确认11月9日发布（图片来自https://baijiahao.baidu.com/s?id=1616069315912285225&wfr=spider&for=pc）

三星“心系天下”系列是跟电信合作打造面向高端商业用户人群的产品。在最新发布的海报中，三星打出了“尊贵如我，新王诞生”的口号，预示着三星W2019高端商务定位依旧不变。

三星W2019是W系列第一款配备双摄的机型，也应该是第一款配备这一设计的翻盖手机。至于双摄规格应该和S9/Note9差别不大，主摄支持F1.5/F2.4双光圈。

其他硬件方面，三星W2019配备两块4.2英寸的SuperAMOLED屏幕，搭载骁龙845处理器，内置3000mAh电池，拥有独立的Bixby按钮。机身底部配备了USB Type-C接口、扬声器和麦克风。

至于价格方面，去年三星W2018在中国的上市价格为21999元起，今年的三星W2019不太可能低于这个价格，预计将持平甚至更高。

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