iPhoneXR需求疲软 苹果告知富士康砍单25%

【中关村在线新闻资讯】11月6日消息，来自日经新闻消息，目前苹果已经通知了两大代工厂，暂停扩大iPhone XR生产规模，原因是iPhone XR需求疲软导致。



苹果iPhone XR富士康砍单25%（图片来自http://www.sohu.com/404.html）

知情人士的话说，苹果原来要求富士康集团准备60条生产线生产iPhone XR，但是最近只用了45条生产线。另外，苹果曾经安排规模较小的代工厂纬创集团作为“备份制造商”，但是纬创集团今年并不会接到iPhone XR的订单。

消息一出，苹果以及其他供应商的股价全线下跌。苹果股价大跌了2.84%市值更是跌破了一万亿美元关口。

苹果供应商Oorvo的股价暴跌了7.3%，这是该公司自从2016年年以来的最大跌幅。Cirrus Logic股价大跌了4.92%， On Semiconductor公司股价大跌了2.4%，Skyworks Solutions公司大跌了4.1%。

除此之外，苹果上周的三季度财报中得到了证实。尽管苹果罕见发布了三跨新手机（其中一款是在10月份上市发售），但是苹果三季度的手机销量出现零增长，平均价格的上调则导致手机业务收入继续增长。

苹果对于四季度（圣诞旺季）的业绩预期，并未达到分析师预期。另外苹果也宣布不再公布硬件销量数据，这也成为导致苹果股价暴跌的因素。

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