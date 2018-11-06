微软纳德拉：不会以盈利目的使用个人数据

【中关村在线新闻资讯】11月6日消息，微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）昨日在接受英国《泰晤士报》采访时暗讽了谷歌和Facebook，表示微软不像“某些公司”，不会以盈利目的使用消费者的个人数据。



微软CEO纳德拉（图片来自http://www.ingdan.com/news/detail-8813.html?isComment=1）

“我们不希望过度变现。如果有，我们所做的就是确保用户效用最大化，”纳德拉说。和苹果的蒂姆·库克一样，纳德拉也曾称数据隐私是“人权”。他在六月份时，曾表示苹果高管预测针对用户创建“详细的”在线个人资料“会随着时间推移导致严重损害”，并且这些资料恐为“许多恶意东西”所利用。

欧洲《通用数据保护法》（GDPR）今年5月起生效后，微软已经将GDPR的权利扩展到欧洲以外的用户。纳德拉还说，他的竞争对手可以选择是否效仿。他说，他没权利“替竞争对手选择商业模式”，但消费者“有权选择”他们的数据该如何被使用。

纳德拉在采访中还表示，如果滥用用户数据，必应和LinkedIn是无法获得长期成功的。“用户只会在他们觉得用户数据能够为他们带来效用时才会选择使用这个服务。想想LinkedIn，这个平台仅关乎用户的经济机会。它不涉及收集用户数据然后再用于其他地方，”他说道。

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