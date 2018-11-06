早报:苹果市值跌破1万亿美元 Win10份额大涨

【科技早餐】

●苹果遭遇多重利空消息打击 市值跌破1万亿美元

受多重利空因素的影响，苹果股价周一下跌2.84%，收于201.59美元，市值跌破1万亿美元。苹果股价上周五低开低走，大跌6.63%，创出自2014年1月以来的单日最大跌幅。同时，这家公司的周K线五连阴，自2012年以来首次出现这种走势。苹果股价的下跌主要受iPhone上一财季的出货量未达市场预期的影响。

此外，由于疲弱的iPhone生产和出货量预期，券商罗森布拉特证券周一把苹果股票评级从“买入”降为“中性”，称这家公司将很难在2019年下半年用更高的售价抵消iPhone销量疲软的影响。

Z点评：一味提高手机售价只是饮鸩止渴，苹果创新太慢了现在。



苹果市值跌破一万亿美元（图片来自http://news.candou.com/788157.shtml）



【行业热闻】

●Firefox：Win7份额下降 Win10份额正在上升

Mozilla指出，Windows 7和Windows 10是最受欢迎的操作系统，占我们用户的近80%。，Windows 10的市场份额正在上升，但Windows 7仍然表现强劲。该图表显示Windows 10的份额为40.696%，而Windows 7在Firefox平台上的市场份额为40.401%。

●瑞银将阿里巴巴目标股价从220美元下调至200美元

在阿里巴巴公布2019财年第二财季财报后，瑞银分析师杰瑞-刘（Jerry Liu）将其给予阿里巴巴的目标股价从220美元下调到了200美元。他表示，尽管他不得不根据一些宏观事件对阿里巴巴的目标股价进行调整，但是他相信阿里巴巴的长远发展仍然没有问题。他指出，淘宝应用的用户参与度出现了增长，这应该可以为阿里巴巴带来更高的营收。他还指出，阿里巴巴的新零售计划也开始获得吸引力。

●巨人网络拟305亿元收购Alpha 史玉柱欲进军人工智能

巨人网络公布购买资产预案，拟以发行股份的方式购买重庆拨萃等13名交易对方持有的Alpha全部A类普通股，占Alpha全部股权的99.9783%。经各方协商确定的标的资产交易对价暂定为305亿元，与交易方案调整前保持一致。据了解，Playtika为Alpha的全资子公司，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。

●外媒：iPhone XR需求低迷 富士康仅启用部分生产线

《日经新闻》今日援引知情人士的消息称：“对于富士康，最初准备近60条生产线来生产iPhone XR，但近期仅启用约45条生产线。富士康表示，目前不需要生产那么多。”该知情人士还称，这意味着富士康每天要少生产大约10万部iPhone XR，与最初的乐观预期低20%至25%。

●马云：中国从出口转向进口，这是世界最大的机会

马云表示：今天对中国的来说是里程碑的一天。中国正从出口转向进口，我们将8亿人从贫困中解救出来，中国将会成为进口大国。这是中国最大的挑战，也是世界最大的机会。中国未来15年需要30万亿美元的进口。



●比尔·盖茨：中国将为全球第三波脱贫提供催化剂

比尔·盖茨首先盛赞中国脱贫成果，称中国可以成为消除贫困的重要力量。“中国和印度是全球第二次脱贫浪潮的例子，其中，中国的极端贫困率从66%降到4% 。现在，非洲等地区正在推行第三次脱贫浪潮，中国将成为第三波脱贫浪潮的催化剂。”盖茨认为，中国可以为非洲国家脱贫提供成功经验。

●新款 AirPods 现身蓝牙技术联盟数据库 最快月末发布

蓝牙技术联盟的监管数据库在今年 11 月 1 日添加了新款 AirPods 列表，机型编号是 A2031 和 A2032，应该是代表左右耳机。新耳机的硬件版本编码是 REV1.1，作为对比，初代 AirPods 是 REV1.0。新款耳机可以与 iPhone、iPad 和 Mac 通过蓝牙 5.0 标准配对，除此之外没有其他更多的细节。

●人人车被指关闭20%城市业务 官网“覆盖超百城”被删

近日有消息称，汽车交易服务平台人人车关闭了多家城市业务。此前，其官网简介中“覆盖超百座城市”的内容已被删除，目前服务城市列表不足80家，关闭城市业务数量达两成。对此，人人车向新浪科技回应称，属正常业务调整。

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