IG夺冠之后 王校长的整盘棋都活了

IG是冠军！LPL牛X！IG牛X！王思聪（以下称王校长）牛X！

2018年11月3日，iG以3:0的比分战胜了欧洲代表队FNC，夺得2018英雄联盟全球总决赛世界冠军。

IG的胜利对于中国电竞来讲是又一个里程碑，也是对电竞再一次的正名。除了对电竞有重大意义之外，IG夺冠之后也直接激活了王校长一整盘棋。早前，王校长在游戏娱乐行业已经完成了上中下游的布局。



IG是冠军！（图片来自http://www.265g.com/news/gamenews/901807.html）

王校长怀揣5个亿创业

王健林掏5个亿给王校长折腾的梗已经不新鲜，没想到这5个亿还真被折腾出了样子。当初带领着5亿资本进入电竞领域的王校长，如今已有了63亿的身价，翻了差不多12倍。

最开始王校长用着5个亿，成立北京普思投资。随后他便一头扎进了游戏娱乐行业，开始撒钱：

2011年8月，王校长在微博宣布，强势进入并整合电竞行业。收购CCM战队，更名为iG

2013年4月，王校长以400万美元的价格获得了云游控股1.05%股权；

2014年8月，王校长耗资590万美元购入创梦天地（乐逗游戏）1.3%股权；

2014年11月，王校长向网鱼网咖投资数千万

2015年6月在中国上海创办香蕉计划。

2015年9月，王校长在微博宣布“PandaTV”游戏直播平台将上线，自己将出任CEO。

而且从投资途径上看，王校长并不局限于游戏而是向着泛娱乐方向，即电子竞技行业和娱乐营销行业是主营，同时也涉足体育、影视、音乐行业。

同样王校长也是收获颇丰，普思资本已投资34个项目。其中，云游控股于2013年10月在香港上市；乐逗游戏于2014年8月在美国上市；GDC在2014年9月被华谊兄弟收购；先导股份在2015年5月在创业板上市；Dexter于2015年12月在韩国KOSDAQ上市；九好集团在2015年12月借壳鞍重股份；英雄互娱成功在新三板挂牌。

这背后王校长的压力也是倍增。首先是，IG在成立之初，其实行业内并不看好，它是常被比作“富二代养的宠物”，特别是2017年战队的低迷，对王校长来讲影响很大。

其次，王校长香蕉计划香蕉游戏先后举办了：2015年英雄联盟德玛西亚杯总决赛及颁奖典礼、2016年英雄联盟LPL春季赛和春季总决赛等。但是在2016年直播事故也成为其一个污点。

最后是王校长的熊猫TV，其在2017年之后便陷入了颓势。除了受到短视频冲击外，来自内部主播流失也让她元气大伤。甚至一度传出王校长将会卖掉熊猫TV。

这时王校长可以说非常需要一个新的增长点——IG夺冠了。



王思聪的整盘棋都活了（图片来自http://www.265g.com/news/gamenews/901807.html）

IG成为激活整盘起的关键

IG的这次胜利对于王校长来说非常重要。他首先正经目前IG俱乐部的经营和人才培养上策略是正确的。同时王校长牵头成立的ACE联盟。也在一定程度将中国电竞打入了鬼发话的道路。既明确了国内职业电子竞技战队注册、管理、转会、赛事监督等工作，建立起明确的交易、转会、租借系统。

这使得资本将会大量进入这个行业，使这个行业能够做大做强。这些钱不仅会流向电竞团队，同时电竞赛事，直播平台等等都将会成为资本的猎物。

同样，IG胜利后，原本热度降低英雄联盟又将会迎来新一轮的关注热潮，这中间包括玩家回归。特备是在当前游戏执照收紧的状态下，像是腾讯以及网易等游戏公司都在想方设法延续现有游戏产品的生命周期。

这里一个优秀的电竞战队，一张盛大的游戏比赛都会是可以被视为游戏保持持久生命力的良好方式。王校长凭借IG将会在行业内得到更多资源倾斜，同时香蕉计划也会参与到更多的主流以及世界级电竞赛事的运营中去。

作为电竞的产业一部分的电竞直播行业，其关注度自然也会提升。间接地带动了王校长旗下熊猫TV视频直播业务。凭借着IG的火热IP属性，相信业内的流量以及游戏主播都将会再次向着熊猫TV聚集。接下来熊猫TB重回行业第一阵营指日可待。

可以说，IG的胜利对于王校长来讲是一个大的利好。它将推动王校长完成从电竞、游戏业务能横跨进娱乐、影视、体育、音乐等行业，这个泛娱乐目标。

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