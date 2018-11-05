天猫精灵夺季度销冠 预售期订单已超去年双11

全球权威市场调研机构Canalys今日发布2018年第三季度中国智能音箱市场报告。数据显示，中国市场出货量达到580万台，环比增长1.0％。阿里巴巴旗下天猫精灵出货量220万台、排名第一，小米小爱同学出货量190万台、排名第二，百度出货量100万台，排名第三。





2017年双11当天，天猫精灵AI音箱提前售罄，是中国首个出货量过百万的智能音箱。当前，天猫精灵在中国市场已经连续四个季度排名第一。距离2018年双11还有一周时间，天猫精灵相关负责人表示，天猫精灵AI音箱在预售期订单量已超百万台，方糖成为行业出货量第一的单品。该数据还在持续增长，天猫精灵已经成为最受欢迎的中文AI助手。

“第三季度是厂商尝试新的销售策略的最佳时机，” Canalys分析师贾沫提出，“阿里巴巴开始与美的、海尔、奥克斯等主要家电品牌合作，将智能音箱与智能家电销售捆绑。此举有助于天猫精灵的知名度提升，并让消费者有机会体验使用智能音箱控制一系列智能家居产品，如空气净化器，扫地机器人，智能电视和智能灯泡等”。

截至2018年9月，天猫精灵接入了超过215家IoT平台，覆盖超过42个品类的300多个品牌，支持7000多万设备连接。天猫精灵语音购接入阿里系电商平台千万级别商品库，接入千万级歌曲、新闻、相声、有声书、儿童故事等音频内容资源，以及天气、周边查询等生活服务。

Canalys 预测第四季度国内市场将再次迎来爆炸式增长，这主要是受到未来数月的购物节期间各厂商进行的又一轮激进的，围绕低价和捆绑销售展开的营销和促销活动的推动。“厂商争夺市场主导地位，以进入消费者的家庭为目的。 阿里巴巴和小米已经取得了先机，但市场仍有相当大的机会空间尤其是在获取首次购买人群以及刚刚开始建立自己智能家居设备系统的消费者。”

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