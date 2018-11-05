再见小学生！腾讯全线游戏产品将启用健康系统

【中关村在线新闻资讯】11月5日消息， 腾讯官方宣布，截至目前《王者荣耀》健康系统已经稳定运行并顺利升级，即将完成全体用户强制公安实名校验。今后腾讯将把这项经实际验证有效的防沉迷措施作为标准配置，在全线游戏产品中启用。



腾讯全线游戏产品将启用健康系统（图片来自腾讯）

据了解，2017年，腾讯在旗下最热门的《王者荣耀》游戏中率先启用了健康系统。接下来根据计划，还会有包括自主研发和代理发行在内的9款热门移动游戏，于2018年内完成健康系统的接入和启用。在这10款之后，2019年健康系统的覆盖范围将扩大至旗下其他移动游戏和PC游戏产品。

腾讯游戏健康系统是指：12周岁以下（含12周岁）未成年人，限玩1小时（同时每日21:00-次日8:00之间禁玩），12周岁以上未能年人限玩2小时。超时强制下线，当天不能再玩。同时，强化实名认证体系。

腾讯称，在接入全线游戏产品的同时，腾讯也不会停下健康系统升级的脚步。未来，还会有更多配套功能进行研发、以及更多前沿技术将尝试应用，并结合现有的“成长守护平台”、“未成年人主动服务”及其他相关工作一起，在各个环节持续完善腾讯的未成年人健康上网保护体系。

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