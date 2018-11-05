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    邬贺铨院士：年底或发放5G商用牌照

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：王晔

            【中关村在线新闻资讯】11月5日消息，援引科技日报报道，日前光纤传送网与信息宽带网专家邬贺铨院士，在参会并接受媒体采访时透露：我国今年年底可能开始发放5G牌照，基站建设现在基本上可以商用化。

    邬贺铨院士：年底或发放5G商用牌照
    邬贺铨院士：年底或发放5G商用牌照（图片来自https://news.mydrivers.com/1/601/601602.htm

           邬贺铨院士称。“在3G、4G时代，我们比发达国家晚了很多年；而在5G的产业化准备上跟它们同步，甚至在系统和应用等某些地方还会走在前面。他还预测，应用了5G技术的智能网联汽车，将是带轮子的宽带移动智能终端，也是产业创新的方向”。

          目前，中国的三大运营商都已经制定和发布了5G商用时间表。其中，中国移动宣传2019年商用5G；而中国电信和联通宣传的2020年商用5G。

          早前消息称，中国移动、中国联通、中国电信将会分别获得一张5G牌照。中国电信、中国联通将获得3400-3600MHZ的两百兆频率，每家100兆作为5G使用，而且电信和联通共建一张5G网络不变。

            至于中国移动将使用2.6G左右的100兆频率作为5G使用，中国移动独立建设一张5G网络。

          

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：邬贺铨院士：年底或发放5G商用牌照http://news.zol.com.cn/702/7023626.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/702/7023626.html report 940     【中关村在线新闻资讯】11月5日消息，援引科技日报报道，日前光纤传送网与信息宽带网专家邬贺铨院士，在参会并接受媒体采访时透露：我国今年年底可能开始发放5G牌照，基站建设现在基本上可以商用化。邬贺铨院士：年底或发放5G商用牌照（图片来自http...
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