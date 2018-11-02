方块游戏亚太发行新作《只狼：影逝二度》

北京时间11月1日，“只狼：影逝二度（SEKIRO：SHADOWS DIE TWICE）”2018亚太区产品发布会在北京举行。发布会上，FromSoftware总经理，游戏制作人宫崎英高向大家介绍了游戏相关信息。

《只狼：影逝二度(SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE)》为第三人称动作冒险RPG游戏，由全球知名游戏厂商FromSoftware和动视合作，将于2019年3月22日全球同步上市。PC版本亚太地区将由方块游戏发行。





游戏宣传视频：https://v.youku.com/v_show/id_XMzgxODUzODMxNg==.html





游戏故事背景为16世纪末的日本战国时代。构建了一个充满血腥暴力、人们无时无刻需要生死相搏的世界，一个扣人心弦的全新故事将在混沌中展开。《只狼：影逝二度(SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE)》将带来一场奇幻、黑暗与扭曲的全新游玩体验。





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