早报:魅族销量低迷黄章神回应 ofo搬迁总部

【科技早餐】

●网友感慨魅族今年手机销量低迷 黄章回应称情愿小而美

有网友在魅族社区发帖表示：“魅族Note 8、魅族V8、魅族X8京东评论加起来不超4000，魅族Note 8、魅族X8竟然只有几百的销量，今年销量难提了”。对此，魅族科技创始人黄章回应：别人疯的时候不跟别人一起疯，那些冲销量的基本都是赔本的买卖或者清库存。我们赔不起也没多少库存，情愿做小而美。

Z点评：黄章回归之后，魅族的发展和复苏显然快了一个档次。



（图片来自http://sh.qihoo.com/pc/9ed82f5d983d0b71a?sign=360_e39369d1）



【行业热闻】

●工信部：将放宽民间资本在电信、军工等领域市场准入

工信部部长苗圩在接受央视记者采访时表示，工信部将进一步优化民营企业营商环境，放宽民间资本在电信、军工等领域市场准入。

●ofo确认“搬迁总部”：新址互联网金融中心

日前媒体报道，ofo员工即将陆续搬离位于理想国际大厦的北京总部。对此，ofo方面回应称，到租，就搬了，目前已经有媒体爆料，ofo小黄车位于互联网金融中心的新址看到公司已挂牌。

●三季度全球智能手表市场规模暴增67%，苹果位居第一

据分析，苹果作为全球智能手表行业的迟到者，依靠巨大品牌影响力和iOS生态支持，后来居上成为全球智能手表的主导品牌。数据显示，苹果在第三季度总共发售450只智能手表，但苹果的市场份额较去年同期缩水了15%，当然，尽管份额缩水，苹果依旧是全球最大的智能手表销售方。

●传三星将于明年2月的MWC上发布Galaxy S10

据韩媒The Bell报道，三星Galaxy S10的发布时间是MWC 2019大展，该活动定于2019年2月25日~26日在西班牙巴塞罗那举办。综合目前的消息，Galaxy S10代号“Beyond（超越）”，规划了三款，分别是直屏入门版，其搭载后置单摄和侧面指纹；5.8寸曲面屏的Galaxy S10标准版，采用后置三摄、屏下指纹和屏内摄像头技术，最后是S10 Plus，屏幕更大且有望支持5G网络。

●三星首款可折叠屏手机投产：外屏4.6寸 展开7.29寸

三星的折叠屏手机已经定形，结束开发进入生产阶段，首批产能10万台，年产50~100万部左右。最终三星敲定的方案是：外屏4.6寸，内屏展开后是7.29英寸，都采用OLED材质，允许消费者在折叠后仍可以使用。据悉，折叠铰链由韩国KH Vatec操刀，其内部采用齿轮结构，可以支撑不同的角度，合并后，内屏几乎重叠在一起，缝隙很小。

●魅族Note 8焰红版今天发售：1298元

魅族科技官方宣布，魅族Note 8焰红版将于11月5日上午10点在京东独家首发，售价1298元。魅族Note 8定位“国民拍照手机”，它后置1200万+500万双摄像头。采用6.0英寸18:9全面屏，分辨率为2160×1080，搭载高通骁龙632处理器，配备4GB内存+64GB存储，电池容量为3600mAh。

●马斯克：为提高Model 3产量 员工每周都工作100小时

马斯克说，在2018年，除了他自己，特斯拉的“每个员工”每周都工作100个小时，目的就是为了提高Model 3的产量。每周工作100个小时相当于平均每天工作14个小时，没有一天休息。“没有其他办法了，只有这样加班加点。”马斯克说。

●快播王欣狱中信件首次公开 揭示三年半牢狱生活

11月4日下午，微博署名为“快播王欣太太”（妻子彭鹏）通过微博公开了与狱中王欣沟通的部分信件。王欣在书信中表示，狱中的生活十分单调，每天最重要的生活就是吃饭和睡觉，作息十分规律。但他也在信中称：“在狱中两年最大的收获是看书，后悔以前看书太少，我每天都会告诉自己，真正属于自己的三样东西是知识、身体与思想。所以，充实的一天，应该要学习知识，锻炼身体和控制思想。”狱中的王欣还透露自己在狱中学佛，看《冰与火之歌》小说。

●任天堂更新Switch平台游戏销量榜 马里奥稳居榜首

任天堂公布了截止到9月30日的全球游戏销量数据，他们的第一方作品果断屠榜，Switch平台的前五名的相对位置基本没变，几款新发售的游戏闯入的前十的后半段位置。表现最突出的几款作品分别是《马里奥网球Aces》以216万份的销量蹿升至第六名，《星之卡比：新星同盟》以210万份的销量位列第七名。《大金刚国度：热带寒潮》重发售销量达到167万份，也闯入了前十名。

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