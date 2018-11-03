299/169/49 百度AI落地的“大众化”之路

2018百度世界大会已经开完了。

今年大会上，百度CEO李彦宏主题演讲环节依旧干货满满，从智能驾驶和智慧交通的AI城市计划到百度Duer OS落地，最后延伸到AI的初衷就是惠及每一个人——迎合上“Yes AI Do”的大会主题，可以说堪称完美。

除了听李彦宏的干货，我觉得最大的收获还是在于景鲲那一连串的新品推销。百度新发布的两款智能产品名字没有记住，但是价格确让人印象深刻：168元（小度智能音箱Pro）；以及49元（语音车载支架）。甚至“小度在家”也来凑热闹，直接299元疯狂促销。

现场观众欢呼之后，全部开启了抢购模式…….至今我由于没有抢到49元的手机支架感到不爽——错失十几个亿的感觉。

好了背景介绍完了，下面有两个疑问，就是百度为什么要大力补贴智能硬件？还有一个这种大力补贴还会持续到什么时候？



百度CEO李彦宏

百度大力补贴智能硬件已经尝到了“甜头”

百度在智能硬件上也曾走过“弯路”，当年费尽心思推出的渡鸦raven H，在市场上激起千层浪，但是这些并没有转化成大众消费的动力，因为1699的价格，一下子拉开了与用户的距离。

不过接下来，百度立马调整方向，推出了“小度在家”以及“小度智能音箱”这些杀手级产品，售价最高的“小度在家”是599，而“小度智能音箱”标价是249 ，但实际成交价一直在100元以内转悠，现在活动价仅为69元。从此，百度对于旗下的智能硬件产品开启了高补贴模式。

至于效果么，自然是立竿见影。2018百度世界大会上，景鲲就晒出了成绩单“截止到 2018 年 9 月，DuerOS 智能设备激活量达到 1.5 亿台，语音交互超过 8 亿次，基本实现了连续 7 季度每个季度数据翻倍的节奏。在硬件销售方面，2018 年第三季度 DuerOS 在中国智能音箱市场的出货量排在了第一位，出货环比增速达到了第一名（基于 IDC 数据统计）。”



百度景鲲

可以说百度在渡鸦之后，基本上摒弃了早前的“保姆式”的服务输出，即给他的亲儿子提供无微不至的照顾。现在则更像是一种“管家式”服务。即百度从OS底层开发到产品设计，到供应链采购联系，再到市场推广以及线上线下渠道等等都一手包办。

通过高质量的产品，以及低廉的售价为为智能硬件打开市场，紧接着利用自身Duer OS强大的技术优势为智能硬件打开良好的口碑。这样做确实能够保证产品的稳定性以及非常好的用户体验。

这样一来，会有更多的用户和更多的开发者创业者自然而然汇集到平台上来。另外，百度提供的是一种“管家式”服务，这就为让百度掌握住智能硬件平台的主动权提供了前提。

除了打开市场之外，百度目前依旧大力补贴智能硬件还有一个目的，力求智能硬件进入到更多使用场景中去。售价便宜吗，用户使用它的门槛就低，并且场景带入也会更多。这里会嫦娥和你说过大量数据，为Duer OS以及百度大脑的完善提供大数据上的支持。

不仅如此，大量场景进入，也是百度提前布局AI生态的开始。目前百度拥有了DuerOS、Apollo、AI技术平台以及智能云平台，分别对应着语音交互、自动驾驶、人工智能技术开源以及云计算四个当下最火热的领域。

从技术上看，这四个平台之间有着紧密的联系甚至互补性，也逐渐构成了百度AI生态的全貌，比如语音交互与自动驾驶的结合，会给驾驶中的人机交互体验带来巨大的提升。

就是说，DuerOS目前正在着重发力家庭物联网，Apollo对准的是汽车物联网（车联网），然而家庭和出行又有很多关联之处，因此依托AI技术平台和云平台的生态效应，又会带来更多应用场景。

百度还能补贴多久

对智能硬件补贴不是什么新鲜事，就拿智能语音音箱来讲，京东的叮咚mini定价299元，首发价只要79元；天猫精灵方糖智能音箱定价199元，使用优惠券只要89元；小米的小爱音箱mini，售价为169元，首发价为99元。

说白了大家都是在靠低价粗暴地抢占市场。就当前AI技术不完善以及人们接受程度还不够的情况下，这种低价行为还将会持续很长时间。

对此百度景鲲表示，百度通过低价大规模地铺货的市场策略还将持续一到两年。不过这不是绝对，也有可能会持续更长时间。因为互联网市场上从来就只有老大，只要市场上还存在有多家做AI的公司，那么这场低价战略应该就不会停。

所以说，既然遇到了就赶紧下手吧。

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